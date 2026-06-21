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الحربي والعمري أسوأ لاعبي السعودية أمام إسبانيا

  • 21 حزيران 2026
  • 23:36
الحربي والعمري أسوأ لاعبي السعودية أمام إسبانيا

خبرني - حصل المدافعان متعب الحربي وعبدالإله العمري لاعبا المنتخب السعودي على أسوأ تقييم خلال مواجهة إسبانيا بكأس العالم 2026 التي انتهت بالخسارة برباعية دون رد يوم الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل لامين يامال هدفاً وأضاف ميكيل أويارزابال هدفين لتنهي إسبانيا الشوط الأول متقدمة بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يسجل حسان تمبكتي هدفاً في مرماه خلال الشوط الثاني.

وحصل متعب الحربي وعبدالإله العمري على تقييم 5.5 من موقع "سوفا سكور" المختص بالإحصائيات وهو التقييم الأسوأ بين لاعبي المنتخبين في المباراة، وخلفهما حسان تمبكتي بتقييم 5.8.

وكان محمد العويس حارس مرمى السعودية هو الأعلى بين لاعبي منتخب بلاده بتقييم 7.3 وخلفه سالم الدوسري بتقييم 6.7.

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