إقليم البترا: الاتفاق مع سفراء دول غربية للترويج للأردن سياحيا

خبرني - أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، عدنان السواعير، الأحد أن لاعبي المنتخب الوطني أسهموا في الترويج للبترا قبل توجههم للمشاركة في كأس العالم.

وقال السواعير خلال حديثه لبرنامج "الأحد الاقتصادي"، إنه تم الاتفاق مع سفراء الدول الغربية على الدعوة للسياحة في الأردن، كما تم الاتفاق مع مطاعم البترا على بث المباريات.

كما أشار إلى أن بث مباراة الأردن والأرجنتين سيكون في القرية الثقافية المخصصة للفعاليات الذي يتسع لـ 5 آلاف شخص.

من جهته، قال رئيس لجنة السياحة النيابية، سالم العمري، إن الأردن طبق عددا من الفعاليات المهمة للاستفادة، قدر الإمكان، من مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم 2026.

وأضاف العمري، أنه يمكن الترويج للأردن من خلال أنواع مختلفة من السياحة، وأن اللاعب يعد أفضل سفير سياحي للأردن.

وأشار إلى أن هناك توجها للتنسيق مع مؤثرين للترويج للأردن سياحيا وتوظيفهم بشكل هادف في مجالات تخدم الترويج السياحي، مؤكدا ضرورة الاستفادة من المؤثرين المحليين والعرب والدوليين.

وأكد العمري أن وجود الجمهور الأردني في محيط كأس العالم يسهم في الترويج السياحي للمملكة.

وقال مدير مؤسسة إعمار السلط، خلدون خريسات، إن إدراج السلط على قائمة التراث العالمي أسهم في زيادة الإقبال السياحي عليها.

وتوقع خريسات ارتفاع عدد السياح إلى مدينة السلط خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم عرض مباراة النشامى على شاشات كبيرة في مدرج مدرسة السلط الثانوية.

ولفت خريسات إلى أن السلط تعتمد بشكل كبير على برنامج "أردننا جنة" والسياحة العائلية.

بدوره، قال رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، محمد المحارمة، إن الشباب الأردني في الولايات المتحدة أوصلوا رسالة للعالم حول التراث الأردني ومعاني الكرم والأصالة الأردنية.

وأضاف أن الجماهير الأردنية كسبت قلوب جماهير العالم المتواجدة في كأس العالم، مؤكدا أهمية الجهود المبذولة للترويج للأردن على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.

وأشار المحارمة إلى أن الأردن يضم العديد من المواقع السياحية والأثرية والدينية التي يمكن تسويقها.