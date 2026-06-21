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تركي آل الشيخ يعلن اعتناق جيانكارلو إسبوزيتو الإسلام ويكشف الأسباب

  • 21 حزيران 2026
  • 22:54
تركي آل الشيخ يعلن اعتناق جيانكارلو إسبوزيتو الإسلام ويكشف الأسباب

خبرني - تصدر اسم الممثل الأميركي جيانكارلو إسبوزيتو منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما انتشر خبر إعلانه اعتناق الإسلام على نطاق واسع، وسط تفاعل كبير من الجمهور ورواد السوشيل ميديا الذين تداولوا مقاطع الفيديو والصور المرتبطة بهذه الخطوة.
وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ أن النجم العالمي، المعروف بأدواره الشهيرة في مسلسل "Breaking Bad" وفيلم "7 Dogs"، أعلن إسلامه بعد فترة قضاها في المملكة العربية السعودية أثناء تصوير الفيلم، حيث عبّر عن ارتياحه وانطباعه الإيجابي تجاه التعامل مع المسلمين خلال فترة وجوده هناك.
وشارك المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو ظهر فيه إسبوزيتو داخل أحد المساجد وهو يؤدي الصلاة للمرة الأولى بعد إشهار إسلامه، برفقة عدد من أفراد فريق العمل وموظفي شركة "صلة"، في مشهد حظي باهتمام واسع عبر المنصات الرقمية.
ولم يكن إسبوزيتو الوحيد من فريق عمل "7 Dogs" الذي أعلن اعتناقه الإسلام، إذ سبقه المنتج البريطاني سايروس باتل الذي أشهر إسلامه عقب انتهاء تصوير الفيلم في المملكة. وكان تركي آل الشيخ قد نشر في وقت سابق شهادة إسلام باتل المؤرخة في 7 نوفمبر 2025، وأرفقها بتعليق قال فيه: "وهذه شهادة إسلام المنتج البريطاني بعد تصوير الفيلم داخل المملكة.. الحمد لله".
 

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