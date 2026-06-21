متى عيد الأب ولماذا نحتفل به؟

خبرني - يُحتفل بعيد الأب في المملكة المتحدة وفي دول عدة في الأحد الثالث من شهر يونيو/حزيران، لكن هذا التقليد لم يكن موجوداً رسمياً منذ فترة طويلة كما قد يعتقد البعض.

لكن ما قصة هذا اليوم؟ وكيف بدأ الاحتفال به؟

بدأ على يد امرأة

يُعتقد أن تقليد الاحتفال بعيد الأب بدأ على يد امرأة تُدعى سونورا سمارت دود، وُلدت عام 1882 في ولاية أركنساس الأمريكية.

وجاءتها الفكرة بعدما تساءلت عن سبب وجود يوم رسمي لتكريم الأمهات، في حين لا يوجد ما يماثله للآباء.

وكانت سونورا وإخوتها قد تربوا على يد والدهم وحده بعد وفاة والدتهم أثناء الولادة، وبعد أن طرحت فكرتها، أُقيم أول احتفال بعيد الأب في 19 يونيو/حزيران من عام 1910.

ورغم انتشار فكرة سونورا، لم يتم الاعتراف بعيد الأب رسمياً إلا بعد وقت طويل.

فقد كان يُحتفل به في أنحاء الولايات المتحدة، بل وشُكّلت لجان خاصة لدعمه، لكن لم يصدر أول إعلان رئاسي رسمي لتكريم الآباء إلا في عام 1966، عندما أصدر الرئيس ليندون جونسون إعلاناً يحدد الأحد الثالث من يونيو/حزيران كيوم لعيد الأب.

وفي عام 1972، جعله الرئيس ريتشارد نيكسون عطلة وطنية في الولايات المتحدة، وفي الفترة نفسها، قررت المملكة المتحدة أيضاً اعتماد الأحد الثالث من يونيو/حزيران يوماً رسمياً للاحتفال بالآباء.

موعد مختلف

في بعض البلدان الكاثوليكية مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، يُحتفل بعيد الأب في 19 مارس/آذار منذ العصور الوسطى.

ويعود ذلك إلى أن هذا التاريخ يوافق أيضاً عيد القديس يوسف، وهو احتفال مخصص ليوسف الناصري، زوج السيدة مريم العذراء والأب القانوني للسيد المسيح، بحسب الرواية المسيحية.

ويُعد القديس يوسف شفيع الآباء، وقد أصبح هذا اليوم مناسبة للاحتفال بالآباء الآخرين أيضاً، حتى وإن لم يكونوا مشهورين مثله.

العديد من البلدان تتبع تقاليد مشابهة لما هو موجود في المملكة المتحدة، مثل تبادل البطاقات والهدايا والمشاريع المدرسية اليدوية، وربما تناول وجبة عائلية أو حتى تقديم وجبة الفطور للأب في السرير.

لكن هناك دولاً أخرى تضيف لمسات مختلفة وتقاليد خاصة بها.

ففي ألمانيا، يُحتفل بعيد الأب في يوم الصعود، وهو يوم الخميس الذي يأتي بعد 40 يوماً من عيد الفصح، ويُعرف أيضاً باسم "يوم الرجال"، ومن التقاليد أن يشارك الرجال في رحلات مشي لمسافات طويلة، حاملين عربات صغيرة مليئة بأطعمة منزلية بسيطة ودسمة تُعرف باسم "هاوسمانكوسْت"، إضافة إلى المشروبات بما فيها الجعة.

وفي تايلاند، يُحتفل بعيد الأب في 5 ديسمبر/كانون الأول، وهو أيضاً عيد ميلاد الملك الراحل بوميبول أدولياديج، وتقليدياً، يقدم التايلانديون لرموز الأب زهرة الكانّا، رغم أن هذه العادة أصبحت أقل انتشاراً حالياً، كما يرتدي الناس اللون الأصفر ويشعلون الشموع تكريماً للملك الراحل الذي كان يُنظر إليه كـ"أب الأمة".

أما في فرنسا، فقد كان من الممكن في البداية ترشيح الآباء للحصول على جائزة وطنية عندما بدأ الاحتفال بهذا العيد في خمسينيات القرن الماضي، ويُحتفل به في نفس يومه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويمكن ترشيح الشخصيات الأبوية من قبل الخدمات الاجتماعية في البلديات أو مكاتب رؤساء البلديات.

وفي اليابان، تشمل الهدايا التقليدية لعيد الأب الساكي (نبيذ الأرز الياباني)، والشوتشو (مشروب كحولي ياباني)، والأطعمة الفاخرة، وأنواع مختلفة من الحلويات.

الزهرة الرسمية

هل تعلم أن لعيد الأب زهرة رسمية؟

ففي بعض البلدان، تُقدَّم الورود الحمراء تقليدياً لتكريم الآباء أو من يقومون مقام الأب، الذين ما زالوا على قيد الحياة، بينما تُستخدم الورود البيضاء لتكريم من توفوا.

وقد جاءت هذه الفكرة من سونورا سمارت دود، المرأة التي أنشأت فكرة عيد الأب في الولايات المتحدة، فقد اقترحت أن يتخذ الناس وردة صغيرة حمراء أو بيضاء في أي مكان من ملابسهم كرمز للحب تجاه آبائهم.

أما بالنسبة لعيد الأم، فالزهرة الرسمية هي زهرة القرنفل.