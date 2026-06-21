تفاعل واسع مع تغريدة تركي آل الشيخ حول إسلام الممثل الأمريكي جيانكارلو إسبوزيتو

خبرني - تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع تغريدة نشرها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على منصة إكس، يعلن فيها اعتناق الممثل الأمريكي الشهير جيانكارلو إسبوزيتو الإسلام في السعودية.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو يقول إنه يظهر الممثل الأمريكي أثناء أداء الصلاة في مسجد بالسعودية، وكتب معلقاً: "نجم فيلم '7Dogs' ومسلسل 'Breaking Bad' جيانكارلو إسبوزيتو ينطق الشهادتين، ويشارك فريق العمل الصلاة يوم أمس في المسجد، بعد ارتياحه في التعامل مع المسلمين أثناء التصوير فى المملكة العربية السعودية، والفيديو له أمس مع موظفين شركة صلة.. الحمدلله".

وشارك إسبوزيتو، 68 عاماً، في فيلم "سفن دوغز" الذي ألفه تركي آل الشيخ، وأنتجته هيئة الترفيه السعودية، بطولة المصريين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والممثل الهندي سلمان خان، والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

وحقق المقطع الذي نشره آل الشيخ على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل المختلفة، وسط تعليقات ترحب بهذا الإعلان، رغم عدم صدور أي بيان رسمي من الممثل حتى الآن.

واحتفى مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في السعودية والخليج، بإعلان آل الشيخ.

وعلق الكاتب السعودي داوود الشريان، على منصة إكس: "قصة إسلام الممثل الأمريكي جيانكارلو إسبوزيتو، تؤكد معنى المقولة الشهيرة (الدين المعاملة)".

"تشكيك" في موقع الفيديو

ورغم احتفاء كثير من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور تركي آل الشيخ، فإن هناك من شكك في حقيقة الفيديو المنشور، وطالب بالتحقق من صحته.

وقال مستخدمون إن مقطع الفيديو غير صحيح، لأن المسجد الذي ظهر فيه إسبوزيتو لم يكن في السعودية من الأساس، بل هو مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمغرب، مما يثير الشك حول ما قاله آل الشيخ، وفق رواية بعض المعلقين.

وانتقد جواد، ويظهر من حسابه أنه من المغرب، ما نشره رئيس هيئة الترفيه السعودية، وكتب على منصة إكس: "مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء بقدرة قادر أصبح بالسعودية .. تركي آل الشيخ 🤥".

كما لجأ البعض إلى منصة الذكاء الاصطناعي "غروك" للتحقق من هذا الأمر، وهي منصة تابعة لشركة "إكس"، وعند طرح سؤال عن صحة المعلومات التي نشرها المستشار تركي آل الشيخ، جاء في إجابة المنصة: "الفيديو المتداول يظهر جيانكارلو إسبوزيتو في مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء (المغرب)، وليس في السعودية".

وتداول معلقون الرد الذي أظهرته منصة الذكاء الاصطناعي "غروك"، وقال بعضهم عن الممثل الأمريكي: "يبدو أنه شارك في الصلاة مع الفريق حسب اللقطات. لكن لا يوجد تأكيد رسمي من النجم أو وكلائه حول نطق الشهادة أو اعتناق الإسلام. الخبر كله مبني على منشور تركي آل الشيخ فقط".

ورغم التشكيك في موقع تصوير الفيديو، فإن إسبوزيتو زار المغرب بالفعل. ونشر حساب على موقع "إكس" مقطع فيديو له مع قناة مغربية وهو يصرح بأنه زار مسجد الحسن الثاني، وصلى فيه أيضاً، وهو ما اعتبره البعض تأكيداً لإسلامه.

وكتب أحد المستخدمين على منصة إكس: "ما عندي حتى فكرة فين أعلن جيانكارلو إسلامه، ولكن الأكيد أن الفيديو اللي نشره تركي هو لمسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء بالمغرب، وقد صرح الممثل أنه صلى في مسجد الحسن الثاني خلال زيارته للمغرب".

من هو إسبوزيتو؟



جيانكارلو إسبوزيتو، ممثل ومخرج أمريكي من أصول أفريقية، لكنه من مواليد الدنمارك في 28 أبريل/نيسان 1958، وكان والداه يعملان هناك، قبل أن تستقر أسرته عام 1964 في مانهاتن بمدينة نيويورك، بالولايات المتحدة.

بدأ مشواره الفني في سن مبكرة، ونجح في بناء مسيرة طويلة جعلته واحداً من أبرز نجوم هوليوود، واشتهر بتجسيد شخصيات الشر، وأصبح من أكثر الممثلين الذين يعتمد عليهم صناع السينما والتلفزيون في هذا النوع من الأدوار.

وحقق شهرة عالمية واسعة لتجسيده شخصية غاس فرينغ، في مسلسل الجريمة والدراما Breaking Bad (2009–2011)، وهو الدور الذى نال عنه إشادات واسعة من النقاد، وترشيحات لجوائز عالمية، من بينها جائزة إيمي. وقد عاد الممثل الأمريكي لتأدية هذا الدور أيضاً في مسلسل Better Call Saul "من الأفضل الاتصال بسول" (2017–2022).

وفاز إسبوزيتو عن هذا الدور بجائزة اختيار النقاد للتلفزيون لأفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي مرتين، كما نال ثلاثة ترشيحات لجائزة "إيمي برايم تايم" لأفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي.

ويُعد إسبوزيتو من أبرز الممثلين الذين نجحوا في تقديم الشخصيات المركبة والشريرة، ما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور والنقاد حول العالم.

تزوج إسبوزيتو من جوي مكمانغال، وأنجبا أربع بنات، لكنهما انفصلا لاحقاً. وبعد طلاقه، أشهر إسبوزيتو إفلاسه، وفكّر في الانتحار عبر تدبير عملية قتل نفسه عمداً بهدف تأمين أموال لعائلته من بوليصة التأمين لصالح أطفاله، بحسب تقارير وصحف أمريكية.