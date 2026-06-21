كأس العالم 2026.. كيف ترون أداء المنتخبات العربية حتى الآن؟

خبرني - تباينت نتائج المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في كأس العالم 2026، بعد اكتمال الجولة الأولى لجميع هذه المنتخبات، وخوض منتخبات قطر والمغرب وتونس والسعودية مبارياتها الثانية في دور المجموعات.

وفي حين قدَّم منتخب المغرب انطلاقة مميزة بتعادل وفوز، تمكن منتخبا مصر والسعودية من حصد نقطة لكل منهما من مواجهتين قويتين.

في المقابل، واجهت منتخبات عربية أخرى بداية صعبة، في مقدمتها تونس التي أصبحت أول منتخب عربي يودّع البطولة.

وخاضت المنتخبات العربية، حتى مساء الأحد 21 يونيو/حزيران، 12 مباراة، حققت خلالها فوزا واحدا وأربعة تعادلات، وتعرضت لسبعة هزائم. وسجلت المنتخبات العربية مُجتمعة ثمانية أهداف، مقابل 33 هدفا دخلت شباكها.

المغرب يُحقق أفضل نتيجة عربية حتى الآن

فرض المنتخب المغربي نفسه بوصفه صاحب أفضل أداء وحصيلة بين المنتخبات العربية حتى الآن، بعدما حصد أربع نقاط من مباراتيه أمام البرازيل واسكتلندا.

واستهل المغرب مشواره بالتعادل بهدف لمثله مع البرازيل، قبل أن يحقق أول انتصار عربي في البطولة، بفوزه على اسكتلندا بهدف دون مقابل.

وسجل إسماعيل صيباري هدفي المغرب في المباراتين، بتمريرتين حاسمتين من نجم خط الوسط، لاعب ريال مدريد الإسباني، إبراهيم دياز.

وأحرز المغرب هدف الفوز على اسكتلندا بعد 71 ثانية فقط من بداية اللقاء. وسيطر المنتخب المغربي على معظم فترات المباراة، مستفيدا من الضغط المبكر والاستحواذ على الكرة، لكنه لم ينجح في ترجمة تفوقه إلى أكثر من هدف.

ورفع المغرب رصيده إلى أربع نقاط، متساويا مع البرازيل ومتأخرا عنها بفارق الأهداف، ليقترب من بلوغ دور الـ 32 قبل مباراته الأخيرة في المجموعة الثالثة أمام هايتي.

نقطة لكل من منتخبي مصر والسعودية



حقق منتخبا مصر والسعودية نتيجتين جيدتين في الجولة الأولى، بعد تعادل كل منهما بهدف لمثله.

وتقدمت مصر على بلجيكا بهدف سجله إمام عاشور في الشوط الأول، إثر تمريرة من قائد المنتخب محمد صلاح. لكن المنتخب البلجيكي أدرك التعادل في الشوط الثاني بهدف عكسي سجله محمد هاني في مرماه، بعد ضغط من المهاجم روميلو لوكاكو.

وأظهر المنتخب المصري في مباراته الأولى قدرة على التنظيم الدفاعي والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

ومن المقرر أن تُواجه مصر منتخب نيوزيلندا في مباراتها الثانية، وسط تطلع المنتخب المصري إلى تحقيق أول انتصار في تاريخه بنهائيات كأس العالم وتعزيز فرصه في التأهل.

وفي المجموعة الثامنة، تعادلت السعودية في مستهل مشوارها في البطولة مع أوروغواي بهدف لمثله، بعد أن تقدمت عن طريق عبد الإله العمري، قبل أن تنجح أوروغواي في تسجيل هدف التعادل.

إلا أن المنتخب السعودي مُني بهزيمة ثقيلة أمام إسبانيا بأربعة أهداف دون مقابل. وكانت إسبانيا قد تعادلت من دون أهداف مع منتخب الرأس الأخضر في الجولة الأولى.

ولا يزال المنتخب السعودي يملك فرصة التأهل إلى الدور التالي من خلال مباراته القادمة أمام الرأس الأخضر.

تراجع قطري بعد بداية جيدة

استهل المنتخب القطري مشاركته بالتعادل مع سويسرا بهدف لمثله، بعدما نجح في تسجيل هدف متأخر وأول نقطة له في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم.

لكن تعرض المنتخب القطري لهزيمة ثقيلة بستة أهداف دون مقابل أمام كندا في الجولة الثانية، في مباراة أكملها القطريون بتسعة لاعبين.

وأدت الخسارة إلى تراجع قطر إلى المركز الأخير في مجموعتها برصيد نقطة واحدة وفارق أهداف سلبي كبير، إلا أن فرصها الحسابية في التأهل لم تنته تماما.

وسيحتاج المنتخب القطري إلى الفوز على البوسنة والهرسك في الجولة الأخيرة، وانتظار نتائج بقية المنتخبات وترتيب أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث.

تونس تودع بعد هزيمتين ثقيلتين

كانت بداية المنتخب التونسي الأكثر صعوبة بين المنتخبات العربية، بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام السويد واليابان.

وخسرت تونس مباراتها الأولى أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. وعلى إثر هذه النتيجة، أقال الاتحاد التونسي المدرب صبري لموشي، وعين الفرنسي هيرفي رينارد خلفا له.

لكن تغيير الجهاز الفني لم ينجح في إحداث تحسن في نتائج الفريق، إذ خسر المنتخب التونسي مباراته الثانية أمام اليابان بأربعة أهداف دون مقابل.

وبهذه النتيجة، لم تحقق تونس أي نقطة، بعد استقبال شباكها تسعة أهداف في مباراتين، لتفقد أي فرصة في التأهل قبل مواجهة هولندا في الجولة الأخيرة.

العراق والجزائر والأردن يبحثون عن التعويض

لم تتمكن منتخبات العراق والجزائر والأردن من حصد أي نقاط في مبارياتها الافتتاحية.

وخسر العراق أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، رغم نجاحه في إدراك التعادل خلال الشوط الأول عن طريق أيمن حسين، قبل أن يفرض المنتخب النرويجي تفوقه الهجومي بقيادة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إرلينغ هالاند.

ويواجه العراق اختبارا أكثر صعوبة في الجولة الثانية أمام فرنسا، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة التاسعة بمواجهة السنغال.

وفي المجموعة العاشرة، خسر المنتخب الجزائري أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة سجل خلالها ليونيل ميسي الأهداف الثلاثة.

ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره الأردني في الجولة الثانية، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للمنتخبين، بعد خسارة الأردن أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورغم الخسارة، أظهر المنتخب الأردني، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى، خطورة في الهجمات المرتدة ونجح في تسجيل أول أهدافه في تاريخ البطولة.

ويحتاج المنتخبان الجزائري والأردني إلى نتيجة إيجابية في مواجهتهما المباشرة من أجل الإبقاء على آمالهما في بلوغ الدور التالي.

جولات حاسمة تنتظر المنتخبات العربية

وتشير نتائج المباريات الأولى إلى تفاوت واضح في أداء المنتخبات العربية، إذ يبدو المغرب الأقرب إلى التأهل بعد جمعه أربع نقاط، فيما تملك منتخبات مصر والسعودية وقطر فرصة للبناء على تعادلهما في الجولة الأولى.

في المقابل، تسعى منتخبات الجزائر والعراق والأردن إلى التعويض في الجولة الثانية.

ويسمح النظام الجديد للبطولة بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، وهو ما يُبقي فرص عدد من المنتخبات العربية قائمة رغم تعثرها في الجولة الأولى.

برأيكم،

كيف ترون أداء المنتخبات العربية في كأس العالم حتى الآن؟

كيف تقيمون فرص المنتخبات العربية في الصعود إلى الدور الثاني من البطولة؟

هل يستطيع منتخب المغرب البناء على نتائجه الحالية والمنافسة على بلوغ أدوار متقدمة؟

كيف ترون فرص منتخبات مصر والسعودية وقطر في التأهل إلى الدور الثاني؟

ما فرص العراق والجزائر والأردن في التعويض بعد خسارتها في الجولة الأولى؟

ما أبرز نقاط القوة والضعف التي ظهرت في أداء المنتخبات العربية؟

نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 22 يونيو/حزيران.

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