بحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين الأردن والسعودية

خبرني - بحث المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون المستشار يزن الخضير اليوم الأحد، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأمير منصور بن خالد آل سعود، سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

ووفق بيان لإدارة المهرجان، جرى خلال اللقاء الذي عقد في السفارة السعودية بعمان التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التكامل بين القطاعين الثقافي والسياحي، من خلال ربط الفعاليات الثقافية بالمواقع الأثرية والتاريخية.

من جهته، أشاد السفير السعودي بما يتمتع به الأردن من تنوع مناخي وجغرافي، وما يزخر به من مواقع أثرية وسياحية متميزة تشكل عوامل جذب مهمة للزوار، مشيدا بالمكانة الثقافية التي يحظى بها مهرجان جرش.

وتم خلال اللقاء، بحث أهمية مشاركة السعودية في مهرجان جرش من خلال جناح السفارات وسلم الخضير السفير السعودي مجسما لبوابة جرش.