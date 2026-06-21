مشاريع تنموية واعدة ومسارات تعاونية مثمرة... أبرز ما جاء في زيارة بلدية الخليل لجامعة الشرق الأوسط

خبرني - استقبلت جامعة الشرق الأوسط وفدًا من بلدية الخليل ترأسه رئيس البلدية المهندس يوسف الجعبري؛ لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين، ونائب رئيس هيئة المديرين الدكتور أحمد ناصر الدين، ورئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وعدد من العمداء، وأصحاب الاختصاص.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن وفلسطين، مشيرًا إلى أن ما يربط الشعبين الشقيقين يتجاوز حدود الجغرافيا إلى وحدة التاريخ، والمصير، والهوية، في ظل المواقف الأردنية الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وقال إن الجامعة تنطلق في علاقاتها مع المؤسسات الوطنية والعربية من مسؤوليتها المعرفية والتنموية، مؤكدًا استعداد الجامعة تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف بناء قدرات الكوادر العاملة في المؤسسات الشريكة، والاستفادة من خبراتها في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، إلى جانب إتاحة مرافقها ومراكزها المتخصصة لخدمة المجتمع، وفي مقدمتها مركز العلاج الطبيعي وحاضنات الأعمال.

من جانبه، أشاد رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري بالمواقف الأردنية الثابتة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، مضيفًا أن مدينة الخليل تنظر بتقدير بالغ إلى الجهود الأردنية المتواصلة في دعم صمود الفلسطينيين، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من خلال الوصاية الهاشمية.

وأعرب عن تقديره للمكانة التي حققتها جامعة الشرق الأوسط، مضيفًا أنها استطاعت بناء سمعة أكاديمية ومؤسسية جاذبة، وأن تحجز لنفسها مكانة استثنائية في قطاع التعليم العالي، بفضل رؤيتها الواضحة واستثمارها المستمر في العقول والقدرات.

بدورها، قالت رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين إن جامعة الشرق الأوسط تنظر إلى الشراكات المؤسسية بوصفها فرصة مثلى لتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء جسور تعاون فاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والتنموية، بما يجعل الجامعة شريكًا فاعلًا في رفد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة والقادرة على إحداث أثر حقيقي في مختلف القطاعات.

من جانبه، بيّن نائب رئيس هيئة المديرين الدكتور أحمد ناصر الدين أن الجامعة حريصة على توظيف إمكاناتها الأكاديمية والبحثية وخبراتها المتراكمة لدعم المبادرات والمشروعات التي تخدم المجتمع المحلي في الأردن والدول الشقيقة، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن الجامعة تنظر بإيجابية إلى التجربة التنموية التي يقودها المجلس البلدي في الخليل، وما يبذله من جهود للنهوض بالخدمات وتعزيز التنمية المحلية.