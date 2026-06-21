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الشرع: لن نذهب إلى لبنان.. والحل مع حزب الله يكون بالحوار لا بالحرب

  • 21 حزيران 2026
  • 21:57
الشرع لن نذهب إلى لبنان والحل مع حزب الله يكون بالحوار لا بالحرب

خبرني - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سورية لا تسعى إلى الانخراط في أي مواجهة داخل لبنان، مشدداً على أن هناك حلولاً بديلة للحرب يمكن أن تسهم في معالجة الأزمات القائمة في المنطقة.

وقال الشرع إنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجود خيارات أخرى غير الحرب أو المواجهة مع حزب الله، موضحاً أن رؤية دمشق للحل تقوم على وقف الحرب ومعالجة تداعياتها السلبية على لبنان وسوريا من خلال مسارات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأضاف أن خسارة أي مكوّن لبناني تمثل خسارة للمنطقة بأكملها، مؤكداً استعداد بلاده للجلوس مع حزب الله على طاولة واحدة إذا كان ذلك يصب في مصلحة سوريا ولبنان ويخدم استقرار البلدين.

وأشار الشرع إلى أن سوريا تمد يدها بشكل يومي إلى اللبنانيين للمساعدة في إيجاد حلول للأزمات القائمة، لافتاً إلى أن بناء الدول وتطورها يتطلب احتكار الدولة للسلاح والقرار الأمني.

وقال إن أي دولة تمتلك قوى عسكرية خارج إطار إرادتها وسيطرتها تواجه صعوبات كبيرة في البناء والتنمية، مؤكداً أن الشعبين السوري واللبناني عانيا خلال السنوات الماضية من تداعيات المرحلة السابقة.

وشدد الشرع على أن الحلول المستدامة للأزمات لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل تتطلب معالجة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة تضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة.
 

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