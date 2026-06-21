نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية

خبرني - نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، الأحد، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي للمتقدمين لوظيفة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية.

وقالت الهيئة في بيان، إنه بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الرابط الإلكتروني اعتبارا من الساعة الثامنة صباح الاثنين، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.

وأضافت أن النظام يتيح للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة أو الذين لم يستكملوا متطلبات التقديم، التقدم بطلبات اعتراض وإرفاق الوثائق المؤيدة لاعتراضاتهم عبر الموقع الإلكتروني ذاته، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من الساعة الثامنة صباح غدا الاثنين، وتنتهي بنهاية الأربعاء الموافق 24 حزيران 2026.