*
الاثنين: 22 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026

  • 21 حزيران 2026
  • 21:38
ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026

خبرني - تعرض المنتخب السعودي لهزيمة ثقيلة في كأس العالم 2026 على يد نظيره الإسباني.

وخسر المنتخب السعودي بنتيجة 0-4 أمام إسبانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 مساء الأحد.

وحملت رباعية الماتادور توقيع كل من لامين يامال ومايكل أوريازابال (هدفين) وحسان تمبكتي بالخطأ في مرماه بالدقائق 11 و21 و24 و49.

تجمد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة بالتساوي مع أوروغواي وكاب فيردي، بانتظار المباراة التي ستجمع بين الأخيرين لاحقا.

وكان المنتخب السعودي تعادل في الجولة الأولى مع أوروغواي 1-1.

في المقابل، اعتلى المنتخب الإسباني بفوزه على السعودية صدارة المجموعة الثامنة رافعا رصيده إلى 4 نقاط، وذلك بعد تعادله مع الرأس الأخضر بالجولة الأولى.

من المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي أمام الرأس الأخضر في الجولة الثالثة الأخيرة، والتي سيسعى فيها لتحقيق الفوز من أجل إنعاش آماله في التأهل.

وتقام مباراة السعودية والرأس الأخضر صباح السبت المقبل الموافق 27 يونيو/حزيران الجاري.

ترتيب مجموعة السعودية
إسبانيا - 4 نقاط
أوروغواي - نقطة
الرأس الأخضر - نقطة
السعودية - نقطة

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

5 أسباب وراء الفوز التاريخي للمنتخب المصري والريمونتادا على نيوزيلندا
5 أسباب وراء الفوز التاريخي للمنتخب المصري والريمونتادا على نيوزيلندا
  • 2026-06-22 09:29
قصة كفاح حارس منتخب إيران بيرانفاند الملهمة
قصة كفاح حارس منتخب إيران بيرانفاند الملهمة
  • 2026-06-22 09:06
بعد الفوز على نيوزيلندا.. سيناريوهات تأهل مصر إلى دور الـ32
بعد الفوز على نيوزيلندا.. سيناريوهات تأهل مصر إلى دور الـ32
  • 2026-06-22 08:23
الرأس الأخضر تفاجئ أوروغواي بنقطة ثمينة في المونديال
الرأس الأخضر تفاجئ أوروغواي بنقطة ثمينة في المونديال
  • 2026-06-22 03:17
سلامي: مستعدون لمواجهة الجزائر ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
سلامي: مستعدون لمواجهة الجزائر ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
  • 2026-06-22 01:23
يزن العرب: ما زال أمامنا الكثير لنقدمه في كأس العالم
يزن العرب: ما زال أمامنا الكثير لنقدمه في كأس العالم
  • 2026-06-22 01:09