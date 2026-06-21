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  • القوات المسلحة: حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم.. والعدالة انتصرت لدماء الأبطال

القوات المسلحة: حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم.. والعدالة انتصرت لدماء الأبطال

  • 21 حزيران 2026
  • 21:31
القوات المسلحة حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم والعدالة انتصرت لدماء الأبطال

خبرني -  أكدت القوات المسلحة الاردنية أن العدالة لطالما كانت انتصاراً للحق وحفظاً لدماء الأبرياء وصوناً لهيبة الدولة ومؤسساتها.

وقالت القوات المسلحة في منشور لها عبر موقع فيسبوك، تزامنًا مع تنفيذ الأحكام القضائية القطعية بحق المدانين باستشهاد عددٍ من ضباط وضباط صف الجيش العربي والأجهزة الأمنية إنّ الأردن يؤكد مجدداً أن تضحيات أبنائه الشهداء ستبقى مصونة بالقانون، وأن أمن الوطن وسلامة مواطنيه، مسؤولية لا تهاون فيها ولا مساومة.

وأضافت ، أن الدولة الأردنية أثبتت مجدداً أن حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم، وأن يد العدالة تمتد إلى كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على حراس الوطن والمدافعين عنه، فبين الجريمة و تنفيذ العدالة قد تمر سنوات، لكن الدولة لا تنسى، والقانون لا يغفل، ودماء الشهداء تبقى أمانة في أعناق الجميع.

وتابعت: "رحم الله الشهداء الأبرار الذين كتبوا بدمائهم صفحات المجد والفداء، وجسّدوا أسمى معاني التضحية والإقدام وستبقى تضحياتهم خالدة في وجدان الأردنيين جميعاً، شاهدة على أن أمن الوطن واستقراره صُنع بسواعد أبنائه وتضحياتهم، وأنه سيبقى عصياً على الإرهاب وأذرعه بعون الله".

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