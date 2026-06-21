أسعار المحروقات في لبنان اليوم الأحد 21 يونيو 2026.. تراجع واضح

خبرني - سجلت أسعار المحروقات في لبنان تراجعاً جديداً اليوم الأحد 21 يونيو/ حزيران، بحسب أحدث البيانات الرسمية، وجاء هذا الانخفاض مستجيباً لهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وعالميا اختتم النفط تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض عالمي بعد أن اتفقت واشنطن وطهران على إعادة فتح مضيق هرمز.

وفقا لرويترز، قال متعاملون إن الخصومات على شحنات خام الأورال المقرر تسليمها إلى موانئ هندية على أساس التسليم من على ظهر السفينة في ميناء الوصول في يوليو/تموز وأغسطس/آب زادت إلى نحو 4 دولارات للبرميل مقابل سعر خام برنت المؤرخ، بعد أن كانت تتراوح بين دولارين و3 دولارات للبرميل قبل أسبوعين.

ولم تمدد وزارة الخزانة الأمريكية حتى الآن إعفاء من العقوبات على شحنات النفط الروسية المنقولة بحرا انتهى منتصف ليل الأربعاء.

ورغم ذلك، لم يوضح مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ما إذا كان عدم صدور إعلان يعني إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي، في حين قال بعض المتعاملين إن الكثير من شركات التكرير الهندية مستمرة في شراء هذا النوع بغض النظر عن الموقف الأمريكي.



جدول أسعار المحروقات في لبنان اليوم

أظهر التحديث الرسمي الصادر تراجعاً ملموساً في أسعار المشتقات النفطية الأكثر استهلاكاً في الشارع اللبناني، وجاءت الأسعار الرسمية المعتمدة في كافة المحطات على النحو التالي:

سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان: سجل 2,312,000 ليرة لبنانية، متراجعاً بمقدار 38,000 ليرة عن الجدول السابق.

سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان: سجل 2,330,000 ليرة لبنانية، مسجلاً انخفاضاً قدره 38,000 ليرة.

سعر صفيحة المازوت الديزل للمركبات والتدفئة: سجل 1,964,000 ليرة لبنانية، بانخفاض بلغ 41,000 ليرة.

سعر قارورة الغاز المنزلي: استقر عند 1,224,000 ليرة لبنانية من دون أي تعديل في القيمة المالية.

ما هي الأسباب وراء تقلبات أسعار البنزين في لبنان؟

تتأثر أسواق الطاقة في الدولة سلباً وإيجاباً بمجموعة معقدة من الأسباب المحلية والخارجية التي تتفاعل مع بعضها لتنتج هذه التقلبات الحادة السريعة، وتتمثل أبرز هذه العوامل في المحاور التالية:

التقلبات العالمية: تأثر المحطات المحلية مباشرة بأي ارتفاع أو انخفاض في أسعار النفط الخام عالمياً.

المؤثرات الدولية: تأثر الأسعار العالمية بحروب الشرق الأوسط، وقرارات منظمة "أوبك"، والتغيرات في الطلب العالمي.

انهيار العملة المحلية: تحديد أسعار الوقود بالدولار الأمريكي بينما الرواتب والقوت اليومي بالليرة اللبنانية.

زيادة الكلفة الفعلية: تضاعف كلفة الوقود على المواطن أضعافاً مضاعفة بسبب الانهيار غير المسبوق لليرة.

أزمة الدعم الحكومي: فقدان الدولة قدرتها على دعم الأسعار منذ الأزمة الاقتصادية عام 2019.

رفع الدعم التدريجي: إلقاء الكلفة الحقيقية على كاهل المستهلك مما فاقم من حدة الارتفاع.

تعقيدات الاستيراد والتوزيع: وجود صعوبات حادة في تأمين العملة الصعبة اللازمة لاستيراد النفط.

خلل سلاسل التوريد: حدوث مشاكل في التوزيع تسبب ندرة مؤقتة وتقلبات سريعة في الأسعار.

ما هي توقعات أسعار المحروقات في لبنان خلال الفترة المقبلة؟

يُتوقع أن تشهد أسعار المحروقات في لبنان استمراراً في التراجع والانخفاض تدريجياً، مع عدم العودة إلى مستويات بداية العام المنخفضة على المدى القريب، وتشير التقديرات حسب وسائل إعلام محلية إلى استمرار المنحى التنازلي لأسعار المشتقات النفطية في السوق اللبنانية خلال الفترة القريبة المقبلة، مدفوعاً بهبوط أسعار النفط عالمياً، وسط استبعاد لوجود قفزات مفاجئة جراء التوترات السياسية الأخيرة:

تراجع فوري مرتقب: من المتوقع أن ينعكس انخفاض سعر برميل النفط العالمي إلى حدود 80 دولاراً بشكل مباشر على جدول تركيب الأسعار المحلي، ليشهد يوم الثلاثاء المقبل انخفاضاً إضافياً يطال مادتّي البنزين والمازوت.

المستهدف السعري للبنزين: نتيجة لالتزام الأسعار بمسار الهبوط الحالي، يُتوقع أن يتراجع سعر صفيحة البنزين تدريجياً ليتجه نحو حدود مليوني ليرة لبنانية.

عقبات التعافي الكامل (المدى المتوسط): العودة بالأسعار إلى مستويات بداية العام المنخفضة (حين كان البرميل يتراوح بين 59 و64 دولاراً) لن تتحقق سريعاً بل تتطلب عدة أشهر؛ ويرجع ذلك إلى حاجة الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لتخصيص جزء من الإنتاج المستقبلي لإعادة بناء احتياطاتها الاستراتيجية التي استُنزفت سابقاً.

تحييد تأثير التهديدات الإيرانية: التصريحات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز لن تترجم إلى قفزة في الأسعار حالياً؛ كون المؤشرات النفسية والسياسية تعكس تمسك طهران وواشنطن باتفاق النوايا والمسار التفاوضي، مما يبعد احتمالات الصدام العسكري الواسع الذي يهدد خطوط الإمداد.