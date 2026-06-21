*
الاثنين: 22 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • سيناتور مقرب من ترمب : اذا فشلت الصفقة فاننا سندمر ايران ونسيطر على هرمز

سيناتور مقرب من ترمب : اذا فشلت الصفقة فاننا سندمر ايران ونسيطر على هرمز

  • 21 حزيران 2026
  • 20:51
سيناتور مقرب من ترمب اذا فشلت الصفقة فاننا سندمر ايران ونسيطر على هرمز

خبرني - قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أمضى أربع ساعات ونصف الساعة مع ترامب يوم الجمعة، كاشفاً عن توقعاته لما قد تشهده المرحلة المقبلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأوضح غراهام أنه يعتقد بأنه إذا فشلت الصفقة المطروحة، فإن الرئيس ترامب سيتجه إلى فرض سيطرة أمريكية على مضيق هرمز بالقوة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة المضيق وستفرض رسوماً على السفن العابرة لتمويل العملية، وفق تقديره.

كما أشار إلى أن إدارة ترامب ستعمل خلال عام 2026 على توسيع اتفاقيات إبراهيم، مع السعي إلى ضم المملكة العربية السعودية إليها.

وتابع غراهام قائلاً إنه إذا حاولت إيران تحدي السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة "ستدمرها"، على حد تعبيره.

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية. وتكرر إيران التهديد بإغلاقه في أوقات التوتر، بينما تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها أهمية الحفاظ على حرية الملاحة فيه

. كما تُعد اتفاقيات إبراهيم، التي أُطلقت عام 2020، إطاراً لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، وتسعى واشنطن منذ سنوات إلى توسيع نطاقها لتشمل دولاً أخرى في المنطقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مقتل ثلاثة إسرائيليين بالولايات المتحدة
مقتل ثلاثة إسرائيليين بالولايات المتحدة
  • 2026-06-22 03:25
فوز مرشح يميني مدعوم من ترمب في الانتخابات الرئاسية الكولومبية
فوز مرشح يميني مدعوم من ترمب في الانتخابات الرئاسية الكولومبية
  • 2026-06-22 02:50
ليبيا.. السجن 7 سنوات لقيادي أمني أُدين بتعذيب سجناء
ليبيا.. السجن 7 سنوات لقيادي أمني أُدين بتعذيب سجناء
  • 2026-06-22 02:18
بعد أنباء مغادرة الوفد الإيراني.. نفي أمريكي لتوقف محادثات سويسرا
بعد أنباء مغادرة الوفد الإيراني.. نفي أمريكي لتوقف محادثات سويسرا
  • 2026-06-22 02:14
تسنيم: إيران ترفض العودة للمحادثات بعد تهديدات ترمب
تسنيم: إيران ترفض العودة للمحادثات بعد تهديدات ترمب
  • 2026-06-22 01:48
ترمب: ستارمر سيستقيل بعد فشله الذريع
ترمب: ستارمر سيستقيل بعد فشله الذريع
  • 2026-06-22 01:44