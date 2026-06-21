ثروة طائلة.. ديفيد بيكهام بطل كأس العالم 2026 في الإعلانات

خبرني - صنع ديفيد بيكهام، أسطورة إنجلترا، ثروة طائلة من خلال مشاركته في سلسلة من الإعلانات خلال البطولة.

قائد منتخب الأسود الثلاثة السابق لعب 115 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، لكنه لم يصل إلا إلى ربع النهائي على أكبر مسرح كروي.

لكن خلال فواصل الإعلانات، يظهر بيكهام، البالغ من العمر 51 عامًا، وهو يروج لمنتجات متنوعة، مثل "بنك أوف أمريكا" ورقائق البطاطس "ليز".

كما يشارك بيكهام أيضًا في إعلانات لشركة "هوم ديبوت" الأمريكية العملاقة لمستلزمات البناء، و"ماكدونالدز"، و"ستيلا أرتوا"، والعلامة التجارية الرياضية "أديداس".وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن محللي السوق قدَّروا أن بيكهام سيجني 19 مليون جنيه إسترليني من عقود الرعاية خلال البطولة.

وقالت شركة "ماركتينج ميد كلير" المتخصصة في مراقبة قطاع التسويق: "تتعاون العلامات التجارية مع بيكهام لأنه يتمتع بالموثوقية والشهرة".

ويُعدّ بيكهام، الشريك المؤسس لنادي إنتر ميامي الأمريكي، أول رياضي بريطاني يصل إلى مرتبة المليارديرات، بثروة صافية تبلغ 1.185 مليار جنيه إسترليني عند جمعها مع ثروة زوجته فيكتوريا بيكهام.

لكن الخبراء يقولون إنّ شهرته الواسعة خلال البطولة الكروية الأمريكية جعلته اسمًا مألوفًا في الولايات المتحدة، ما سيرفع ثروته إلى مستويات قياسية جديدة.