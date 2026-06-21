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إسبانيا ضد السعودية.. سجدة لامين يامال تخطف الأنظار

  • 21 حزيران 2026
  • 20:25
إسبانيا ضد السعودية سجدة لامين يامال تخطف الأنظار

خبرني - خطف لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، الأنظار بعد هز شباك المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.

والتقى المنتخب الإسباني أمام نظيره السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

إسبانيا ضد السعودية.. سجدة لامين يامال

افتتح لامين يامال باب التسجيل في مباراة إسبانيا والسعودية بعد مرور 10 دقائق.

وجاء هدف لامين بعدما قابل عرضية أرضية من ميكيل أوريازابال، ليحولها بتسديدة مباشرة في شباك محمد العويس.

وقام نجم برشلونة الشاب بالسجود على أرضية الملعب بعد الهدف.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجد فيها لامين يامال بعد تسجيل هدف، خاصةً أن صاحب الأصول المغربية يفتخر بكونه مسلما.

يذكر أن لامين أحرز أول أهدافه في تاريخ كأس العالم، وذلك في مباراته الأساسية الأولى بالبطولة.

إسبانيا ضد السعودية.. سجدة لامين يامال تخطف الأنظار - صورة 1

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