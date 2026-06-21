تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده

خبرني - تواصل الفنانة فيفي عبده رحلة العلاج والتعافي بعد تعرضها لإصابة مفاجئة أسفرت عن كسر في الساق.

وكشفت ابنتها عزة مجاهد أن حالة والدتها تشهد متابعة مستمرة، مشيرة إلى أنها ستخضع خلال الأيام المقبلة لسلسلة من الفحوصات والأشعات الطبية الجديدة لتقييم تطورات الإصابة ومتابعة مدى استجابة الساق للعلاج.

وأوضحت أن الفريق الطبي سيحدد لاحقًا الحاجة إلى إجراء تدخل جراحي من عدمه، وذلك بناءً على نتائج الأشعات ونسبة التئام العظام خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن الأطباء يراقبون الحالة بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

وكانت فيفي عبده قد ظهرت مؤخرًا خلال إحدى الفعاليات الفنية قبل تعرضها للإصابة، حيث تحدثت آنذاك عن استعدادها لخوض تجربة فنية جديدة تتضمن مشاهد أكشن وتدريبات خاصة. كما تفاعلت مع جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتلقى دعماً كبيراً منهم خلال فترة العلاج.

وتترقب أسرة الفنانة نتائج الفحوصات المقبلة التي ستحدد مسار العلاج النهائي، وسط أمنيات من محبيها بتمام الشفاء وعودتها سريعًا إلى نشاطها الفني المعتاد.