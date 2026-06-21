تستحق الإنفاق عليها.. 3 أطعمة تعزز صحة الأمعاء

خبرني - كشفت خبيرة التغذية الهندية ديبسيخا جين عن 3 أطعمة تعتبرها استثمارًا غذائيًا مهمًا لصحة الأمعاء، مؤكدة أنها تفضّل إنفاق المال عليها بدلًا من المكملات الغذائية أو المنتجات الصحية باهظة الثمن.

وأوضحت في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الاهتمام بالصحة يبدأ من اختيارات ذكية عند التسوق، مشيرة إلى أن بعض الأطعمة اليومية الغنية بالعناصر الغذائية يمكن أن تقدم فوائد طويلة المدى، خصوصًا لصحة الجهاز الهضمي، بحسب الموقع الإلكتروني لتلفزيون نيودلهي.

وقالت جين: "لو كنت خبيرة تغذية خاصة بك، لنصحتك بالاستثمار قليلًا في هذه الأطعمة من أجل صحة أفضل"، قبل أن تكشف عن اختياراتها المفضلة.

الزبادي اليوناني

اختارت جين الزبادي اليوناني بدلًا من الزبادي التقليدي، موضحة أنه يحتوي على نسبة أعلى من البروتين والبروبيوتيك التي تدعم صحة الأمعاء، حتى وإن كان أعلى سعرًا قليلًا.

الشوكولاتة الداكنة

وجاءت الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70% فأكثر ضمن قائمتها، بشرط أن تكون مكوناتها بسيطة وقصيرة، مشيرة إلى أنها غنية بالألياف والبريبايوتكس التي تفيد صحة الجهاز الهضمي والدماغ.

مشروب الكمبوتشا

أما الخيار الثالث فهو مشروب الكمبوتشا، الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر وبكتيريا نافعة، مؤكدة أنه مفيد لصحة الأمعاء، ويفضل تناوله بين الوجبات كمشروب مساعد على الهضم.



وأضافت أن الكمبوتشا رغم تكلفته الأعلى نسبيًا، إلا أنه “يستحق ذلك” لما يوفره من فوائد صحية.

وكانت جين قد شاركت سابقًا قائمة بأطعمة يومية غنية بمركبات البوليفينول، مثل الثوم والتوت والكركم، والتي تسهم أيضًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.