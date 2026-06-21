ألوان جديدة ومواصفات محدثة.. تسريبات تكشف ملامح Galaxy Watch 9 وUltra 2

خبرني - تتواصل التسريبات حول الجيل الجديد من الساعات الذكية التي تستعد سامسونغ للكشف عنها خلال حدثها المرتقب في يوليو/تموز المقبل.

كشفت معلومات حديثة عن تفاصيل إضافية تتعلق بساعتي Galaxy Watch 9 وGalaxy Watch Ultra 2، بما في ذلك تغييرات في التصميم والبرمجيات، إلى جانب مفاجأة تتعلق بخريطة الإصدارات المنتظرة هذا العام.

ألوان مختلفة في الطريق

وبحسب تسريبات نشرها حساب "Galaxy Techie" عبر منصة "إكس"، ونقلها موقع "9to5Google" الأمريكي المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فإن الساعات الجديدة قد تصل بخيارات لونية تضم الأسود والفضي والبيج.

سامسونغ تتخلى عن هذا الطراز

وفي تطور لافت، تشير المعلومات المسربة إلى عدم وجود نسخة Classic ضمن تشكيلة هذا العام، خلافًا لما تردد في تسريبات سابقة.

ويعزز ذلك التوقعات بأن سامسونغ ستواصل استراتيجيتها المعتادة دون إعادة الساعة المزودة بالإطار الدوار.

تغييرات واضحة في Ultra 2

أما ساعة Galaxy Watch Ultra 2، فتبدو في طريقها للحصول على تعديلات ملحوظة على مستوى الشكل الخارجي، حيث تظهر الصور المسربة تصميمًا أقرب إلى الشكل المربع مع حواف أقل سماكة حول الشاشة.

كما تكشف التسريبات عن تعديل في الزر الجانبي، إذ لم يعد يعتمد اللون البرتقالي بالكامل، ليقتصر حضوره على إطار يحيط بالزر فقط.

واجهات محدثة وتجربة أكثر سلاسة

وعلى صعيد البرمجيات، توضح الصور المسربة وجود إعادة تصميم لتطبيق Samsung Health، إلى جانب أداة جديدة لاختيار واجهات الساعة، فضلاً عن تحديثات تطال تصميم زر Ultra 2 داخل بعض التطبيقات مثل البوصلة وواجهات الساعة.