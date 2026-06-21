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  • الاردن .. الغذاء والدواء تؤكد ضرورة الحصول على موافقتها المسبقة قبل توزيع التبرعات الغذائية

الاردن .. الغذاء والدواء تؤكد ضرورة الحصول على موافقتها المسبقة قبل توزيع التبرعات الغذائية

  • 21 حزيران 2026
  • 19:13
الاردن الغذاء والدواء تؤكد ضرورة الحصول على موافقتها المسبقة قبل توزيع التبرعات الغذائية

خبرني - حرصًا على ضمان تداول الغذاء وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة المتعلقة بتوزيع المواد الغذائية ونقلها وتخزينها، أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضرورة الالتزام بعدم تقديم أو توزيع أي مواد غذائية على سبيل التبرع من قبل  أي جهة بما في ذلك الجمعيات الخيرية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة وفق الأصول.

ونوهت المؤسسة إلى أنها تتابع الالتزام بهذه المتطلبات، تحت طائلة اتخاذ  الإجراءات اللازمة وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات الخيرية، ومختلف الجهات المعنية.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى أو استفسارات من خلال خط الشكاوى المجاني (117114)، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])
 

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