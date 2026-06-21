نعيم قاسم: كان هناك مشروع لإنهاء الحزب والمقاومة في المنطقة، وسقط هذا المشروع

خبرني - أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم اليوم الأحد، أنه "كان هناك مشروع إنهاء الحزب والمقاومة بالمنطقة، وسقط هذا المشروع"، مشددا على أن وقف إطلاق النار يعني وقف العدوان كاملا.

وفي ما يلي، أبرز ما جاء في كلمة نعيم قاسم في المجلس العاشورائي المركزي:

- إسرائيل من خلال وجودها وتأثيرها فرضت في بعض البلدان أن لا تدرس الآيات التي تتحدث عن اليهود كي لا تتعلم الأجيال تاريخ اليهود وتبتعد عن الحقائق التاريخية.

- العدو الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف العدوان في 27 نوفمبر 2024، وعمل على إنهاء رأس المقاومة في العالم العربي عبر حربه على إيران.

- العدوان فشل ولم يستطع تحقيق أهدافه، لكن العدو الإسرائيلي بقي مراهنا على أن تتغير الظروف.

- إيران خرجت أقوى مع تضحياتٍ ضخمة وعظيمة، وقد أثبتت أنها لا تتنازل عن حقها، وأن لها كلمتها في المنطقة.

- كان هناك مشروع لإنهاء حزب الله والمقاومة في المنطقة، وسقط هذا المشروع.

- في لبنان، نُفِّذ في معركة العصف المأكول ما يقارب عشرة آلاف غارة، ورغم ذلك، ومع كل التضحيات، بقيت المقاومة صامدة.

- مشروع إنهاء إيران والمقاومة في المنطقة سقط، وبالتالي هناك مرحلة جديدة اسمها نتائج كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي.

- وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية التصرّف لإسرائيل هو استمرار للعدوان، ونحن لن نقبل به.

- هذا الطرح لم نقبل به طوال فترة الخمسة عشر شهرا، ولا بعد اتفاق 27 نوفمبر.. في كل مرة كنا نلتزم بوقف إطلاق النار، كان العدو لا يلتزم به.

- نحن في مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار يعني وقف العدوان بشكل كامل، تمهيدا لانسحاب العدو من أرضنا.

- وقف إطلاق النار يعني إيقاف العدوان كاملا جوا وبرا وبحرا، ووقف عمليات الهدم، وعدم تعزيز أو تركيز الوجود في المناطق المحتلة.

- لدينا رصيد قوي من إيران، إذ وضعت في البند الأول وقف العدوان على لبنان والدفاع عنه.

- للحكومة اللبنانية: ماذا حقق التفاوض المباشر مع العدو غير التنازل له؟ استغلوا ما تقوم به المقاومة وإيران.

- إغلاق مضيق هرمز سلاح قوي، ويجب على الدولة اللبنانية استغلاله.

- كل هذا العدوان لم يكن ليصل إلى هذا المستوى لولا الدعم الأمريكي، وبالتالي يستطيع الرئيس دونالد ترامب وقف العدوان.

- البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل، ولا مناطق أمنية في ظل وجود الاحتلال.

- لدينا جيش وطني وحده ينتشر على الأرض ويحمي السيادة، ونتعامل معه.

- إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يُلزم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فسيقف "غصبًا عنه" على قدميه، ولا يجرؤ على ردّ الموقف الأمريكي، وأحمق من يظن أن ترامب لا يستطيع إيقاف الكيان الصهيوني.

- قناعتي أن إسرائيل ستزول من الداخل، ولن تبقى في لبنان.

- أي خرق سنواجهه ونتعامل معه.

- لن تكون هناك غلبة لأحد على أحد في لبنان، الذي لا يقوم إلا على التعايش والوحدة.

- أدعو السلطة المتحمسة لإزالة العداء مع العدو إلى ألا تزيد العداء مع الشعب اللبناني.