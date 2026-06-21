الرئيس الأذري: أذربيجان تنظر إلى الأردن باعتباره شريكاً مهماً

خبرني - نقل رئيس مجلس النواب مازن القاضي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الأذري إلهام علييف، معرباً عن التطلع إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين خدمة للمصالح المشتركة وتعزيزاً لعلاقات التعاون القائمة بينهما.

وأعرب الرئيس الأذري عن تقدير بلاده الكبير لدور الأردن بقيادة جلالة الملك، والساعي إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية التي أرسى دعائمها جلالة الملك الحسين بن طلال والرئيس حيدر علييف طيب الله ثراهما.

وقال الرئيس علييف: "تربطني علاقة أخوة عميقة بأخي جلالة الملك عبدالله الثاني، ونحن في تواصل مستمر، وننظر بأهمية كبيرة إلى مستوى التنسيق القائم بين بلدينا في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز الاستقرار والتعاون في المنطقة".

وأضاف أن أذربيجان تنظر إلى الأردن باعتباره شريكاً مهماً، وتقدر مواقفه الحكيمة وجهوده في دعم الحوار والتفاهم بين الشعوب، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في العلاقات الثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية.

وقال القاضي، خلال اللقاء، إن العلاقات الأردنية الأذرية تشكل نموذجاً متميزاً للعلاقات الأخوية التي تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، مشيراً إلى أنها تحظى برعاية واهتمام مباشر من جلالة الملك وأخيه الرئيس إلهام علييف.

وأكد حرص مجلس النواب على التنسيق المستمر مع البرلمان الأذري، والعمل المشترك على تذليل أي عقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأضاف القاضي أن مجلس النواب الأردني يولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات البرلمانية مع أذربيجان، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، بما ينعكس إيجاباً على خدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار إلى أن الأردن ينظر بتقدير إلى ما حققته أذربيجان من إنجازات تنموية واقتصادية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية توسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وإقامة شراكات اقتصادية جديدة في قطاعات الصناعة والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

وحضر اللقاء السفير الأردني في أذربيجان عمر النهار، والسفير الأذري في الأردن شاهين شاكر عبد اللاييف، والنواب: نمر السليحات، محمود النعيمات، وحسين كريشان.

وتأتي زيارة القاضي إلى أذربيجان للمشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، على رأس وفد نيابي يضم النواب، نمر السليحات، ومحمود النعيمات، وعدنان مشوقة، وحسين كريشان، وعطا الله الحنيطي، ومحمد السبايلة، ومحمد بني ملحم، وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري.

ومن المقرر أن يلتقي القاضي خلال الزيارة رئيسة البرلمان الأذري صاحبة قفاروفا، وعدداً من المسؤولين الأذيين، كما سيشارك في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، فيما يشارك أعضاء الوفد النيابي في اجتماعات اللجان المتخصصة التابعة للاتحاد، بما في ذلك لجنة فلسطين الدائمة، ولجنة الأقليات والمجتمعات، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة.