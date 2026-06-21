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الأردن: حرائق القمح تتصاعد.. ونائب يطرق باب وزير الزراعة

  • 21 حزيران 2026
  • 18:48
الأردن حرائق القمح تتصاعد ونائب يطرق باب وزير الزراعة

خبرني - أجرى النائب باسم الروابدة، عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع وزير الزراعة صائب خريسات، لبحث أسباب حرائق المحاصيل الزراعية والإجراءات المتبعة للحد من هذه الحرائق التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي الوطني.

وأكد الروابدة خلال الاتصال ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحد من تكرار حرائق القمح والشعير وحماية المزارعين من الخسائر المتزايدة، مطالباً الوزارة بالتسريع في منح المزارعين شهادات المنشأ، والعمل على زيادة عدد الموظفين في الصوامع لتسريع استلام المحاصيل الزراعية.

كما دعا إلى زيادة أعداد الحصادات في المحافظات التي تشهد مساحات واسعة من زراعة القمح والشعير، حتى لو اضطرت الوزارة إلى شراء حصادات جديدة لتلبية احتياجات الموسم الزراعي.

وشدد النائب على أهمية تعزيز التعاون مع مديرية الدفاع المدني من خلال تسيير آليات الإطفاء في المناطق الزراعية أو تمركزها بالقرب من الحقول، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية للمزارعين حول إنشاء ممرات "خط النار" للحد من انتشار الحرائق.

وطالب أيضاً بإطلاق حملات توعية للمواطنين لعدم إشعال النيران أو التنزه بالقرب من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تسيير حملات رقابية وأمنية للحد من الممارسات التي تتسبب باندلاع الحرائق.

من جانبه، أكد وزير الزراعة متابعة هذه المطالب، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ عدداً من الإجراءات والخطط الهادفة إلى الحد من الأضرار الناجمة عن حرائق المحاصيل الزراعية وحماية الإنتاج الزراعي الوطني.

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