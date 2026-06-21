ريتا حرب تتحدث عن الأمومة والمسؤولية في رسالة مؤثرة

خبرني - كشفت ريتا حرب جانبًا من تجربتها الشخصية كأم تحملت مسؤوليات مضاعفة، مؤكدة أن القوة وتحمل الأعباء لم يمنعاها من الحفاظ على أنوثتها وقناعاتها.

شاركت الفنانة اللبنانية ريتا حرب مقطع فيديو عفويًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حظي بتفاعل كبير بين المتابعين، بعدما ظهرت خلاله وهي تستعد لتصوير أحد أعمالها بإطلالة أنيقة، قبل أن تفاجأ بوجود بدلة رجالية أمامها وتتساءل بعفوية: "لماذا هذه البدلة؟".

ومن خلال الفيديو، فتحت ريتا حرب نافذة على جانب شخصي من حياتها، متحدثة عن التحديات التي واجهتها كامرأة وأم وجدت نفسها في مرحلة معينة من حياتها تتحمل مسؤولية القيام بدوري الأب والأم معًا.

واستعادت ريتا حرب تلك المرحلة الصعبة، مؤكدة أنها لم تكن تملك خيارًا سوى أن تكون السند الأول لابنتيها، وأن توفر لهما الاستقرار المادي والمعنوي في مختلف الظروف.

وأوضحت أنها كانت مطالبة بالجمع بين الحزم والدعم في الوقت نفسه، إلى جانب اتخاذ قرارات مصيرية بعقلانية ومسؤولية، مشيرة إلى أنها خاضت تلك التجربة بإصرار وطموح ورغبة مستمرة في النجاح وتحقيق ذاتها، دون أن تشعر يومًا بأنها فقدت أنوثتها.

وأكدت الفنانة اللبنانية أن مفهوم الأنوثة بالنسبة إليها لا يرتبط بالمظهر الخارجي فقط، بل يمتد إلى المشاعر والرعاية والعاطفة، إضافة إلى الحرية والمرونة والقدرة على التسامح.

وأضافت أنها حافظت دائمًا على قدرتها على منح الحب والإيمان به، معتبرة أن المرأة تستطيع أن تكون قوية وحازمة من دون أن تتخلى عن حساسيتها أو طبيعتها الأنثوية.

ووجهت ريتا حرب رسالة إلى كل امرأة وجدت نفسها تتحمل مسؤوليات مضاعفة في حياتها، قائلة: "إلى كل امرأة مثلي لعبت الدورين في حياتها، أقول لها في هذا اليوم: كل عيد أم وأنتِ بألف خير".

ولاقت رسالة الفنانة اللبنانية تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين تداولوا الفيديو على نطاق كبير، وأشادوا بصراحتها في الحديث عن تجربتها الشخصية وما حملته من معانٍ تتعلق بالقوة والحنان والتمسك بالأنوثة رغم التحديات.