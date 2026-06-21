وزير الأشغال يتفقد مشاريع طرق حيوية واستراتيجية في الشمال

خبرني - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، الأحد، عددا من مشاريع الطرق الحيوية والاستراتيجية في محافظات إقليم الشمال، والتي شملت طريق الرمثا-جابر وطريق إربد الدائري، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها اللوجستية والتنموية.

واطلع أبو السمن خلال الجولة الميدانية على أعمال التحديث في طريق الرمثا-جابر، الذي يمتد من إشارة جابر في الرمثا ولغاية التقائه مع طريق الزرقاء/ المفرق بطول إجمالي يصل إلى عشرين كيلومترا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة وتوسعة لجزء من الطريق بطول ثلاثة كيلومترات ومئة متر، بدءاً من إشارة جابر باتجاه المفرق ليصبح عرض الطريق ن٩و ثلاثة عشر مترا.

وشملت الأعمال تجهيز عناصر السلامة المرورية من دهانات وعواكس أرضية، على أن يتم البدء قريباً بتنفيذ أعمال الإنارة بالطاقة الشمسية لجزء من الطريق بطول تقريبي يبلغ ثمانية كيلومترات، وتأتي هذه الأعمال ضمن عطاء مركزي خاص بصيانة الخلطات الإسفلتية وتنفيذ أعمال السلامة المرورية وحمايات المنشآت المائية وتصريف مياه الأمطار على الطرق الرئيسية في إقليم الشمال بكلفة إجمالية تصل إلى ستمائة ألف دينار، فيما أكد الوزير أن أعمال الصيانة والتوسعة لباقي أجزاء الطريق ستتواصل خلال الأعوام القادمة نظراً لكون المشروع يقع على رأس أولويات الوزارة.

وتابع وزير الأشغال سير العمل في الجزء الثالث من مشروع طريق إربد الدائري، وتحديداً عطاءات تنفيذ الأعمال الترابية التي تنقسم إلى جزئين؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في الجزء الأول اثنين وتسعين بالمئة ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول الأول من آب للعام الحالي.

ويتضمن هذا الجزء تنفيذ جسر علوي بطول ثمانية وخمسين متراً على طريق كتم والأعمال الترابية بطول يقارب أربعة كيلومترات بالإضافة إلى توسعة شارع كتم الحصن بطول خمسمائة متر، في حين بلغت نسبة الإنجاز في الجزء الثاني من المشروع 15% ويتضمن تنفيذ نفق ممر سفلي على طريق شطنا بطول مئة وخمسة أمتار إلى جانب تنفيذ وإنجاز الأعمال الترابية بطول كيلومتر وثلاثمائة وأربعين متراً، حيث من المتوقع الانتهاء الكامل من هذا الجزء مع نهاية العام الحالي، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية لاستكمال هذا الشريان المروري في ربط شمال المملكة بوسطها وجنوبها وتخفيف الازدحامات المرورية داخل مدينة إربد وبما يخدم الحركة التجارية والزراعية في المنطقة.