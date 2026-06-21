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  • وزارة التنمية الاجتماعية توضح حول مايتم تداوله بشأن اتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء

وزارة التنمية الاجتماعية توضح حول مايتم تداوله بشأن اتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء

  • 21 حزيران 2026
  • 18:10
وزارة التنمية الاجتماعية توضح حول مايتم تداوله بشأن اتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء

خبرني - قالت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، ورداً على ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية، بشأن الخلاف الذي نشب بين عدد من أعضاء الهيئة الإدارية لإتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة الزرقاء، على خلفية توزيع مناصب الهيئة الإدارية للاتحاد؛ أنه و فور ورود شكوى من أعضاء في الهيئة الإدارية في الإتحاد، فقد أوعزت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى بمتابعة مضمون ما تقدم به الأعضاء، في معرض الشكوى، حيث جرى الرد بكتاب رسمي صادر عن الوزارة، بضرورة إعادة عقد جلسة لتوزيع المناصب الإدارية وفقاً للأصول القانونية والأنظمة المتبعة.

​وتؤكد الوزارة على أهمية إتاحة الفرصة العادلة للترشح أمام جميع الأعضاء الراغبين في ذلك، مع ضرورة إخطار كافة الأعضاء بجدول الأعمال مسبقاً قبل موعد الجلسة، حيث أن مثل هذه القرارات والبنود المفصلية لا يجوز إدراجها أو مناقشتها تحت بند "ما يستجد من أعمال".

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