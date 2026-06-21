ترمب: أقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع

خبرني - صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواقفه حيال إيران ولبنان، كاشفاً في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أنه يقترب من تسليم ملف “حزب الله” إلى سوريا ومنح دور أكبر للرئيس السوري أحمد الشرع في التعامل مع هذا الملف، داعياً طهران إلى وقف ما وصفه بـ”وكلائها في لبنان” عن إثارة القلاقل.

وفي مواقف لافتة، أعرب ترامب عن خيبة أمله من إسرائيل، معتبراً أنها “لا تستطيع فعل أي شيء من دون هدم المباني في لبنان”، في انتقاد مباشر للعمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، كشف ترامب أنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين مساء أمس، محذراً إياهم من إغلاق مضيق هرمز، ومشدداً على أن أي خطوة من هذا النوع ستكون لها تداعيات كبيرة.

وقال إن المفاوضين الإيرانيين “لن يتمكنوا من العودة إلى بلدهم” إذا أقدمت إيران على إغلاق المضيق، مضيفاً أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً على عبور السفن في مضيق هرمز إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن قد تسيطر على مضيق هرمز إذا اضطرت إلى ذلك، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تصبح “الملاك الحارس” للمضيق وتحصل على 20 في المئة من النفط المار عبره.

كما حذر من أن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى “القضاء على إيران”، وفق تعبيره، مؤكداً أن التركيز الحالي يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق مع إيران، ومعتبراً أن حركة حماس لا تشكل حالياً مصدر المشكلة الأساسية في غزة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المفاوضات الأميركية – الإيرانية في سويسرا، وسط مساعٍ دولية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومعالجة الملفات الإقليمية العالقة، وفي مقدمها الوضع على الجبهة اللبنانية ومستقبل التفاهمات الأمنية في المنطقة.