*
الاثنين: 22 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • ترمب: أقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع

ترمب: أقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع

  • 21 حزيران 2026
  • 17:40
ترمب أقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع

خبرني - صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواقفه حيال إيران ولبنان، كاشفاً في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أنه يقترب من تسليم ملف “حزب الله” إلى سوريا ومنح دور أكبر للرئيس السوري أحمد الشرع في التعامل مع هذا الملف، داعياً طهران إلى وقف ما وصفه بـ”وكلائها في لبنان” عن إثارة القلاقل.

وفي مواقف لافتة، أعرب ترامب عن خيبة أمله من إسرائيل، معتبراً أنها “لا تستطيع فعل أي شيء من دون هدم المباني في لبنان”، في انتقاد مباشر للعمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، كشف ترامب أنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين مساء أمس، محذراً إياهم من إغلاق مضيق هرمز، ومشدداً على أن أي خطوة من هذا النوع ستكون لها تداعيات كبيرة.

وقال إن المفاوضين الإيرانيين “لن يتمكنوا من العودة إلى بلدهم” إذا أقدمت إيران على إغلاق المضيق، مضيفاً أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً على عبور السفن في مضيق هرمز إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن قد تسيطر على مضيق هرمز إذا اضطرت إلى ذلك، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تصبح “الملاك الحارس” للمضيق وتحصل على 20 في المئة من النفط المار عبره.

كما حذر من أن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى “القضاء على إيران”، وفق تعبيره، مؤكداً أن التركيز الحالي يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق مع إيران، ومعتبراً أن حركة حماس لا تشكل حالياً مصدر المشكلة الأساسية في غزة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المفاوضات الأميركية – الإيرانية في سويسرا، وسط مساعٍ دولية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومعالجة الملفات الإقليمية العالقة، وفي مقدمها الوضع على الجبهة اللبنانية ومستقبل التفاهمات الأمنية في المنطقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مقتل ثلاثة إسرائيليين بالولايات المتحدة
مقتل ثلاثة إسرائيليين بالولايات المتحدة
  • 2026-06-22 03:25
فوز مرشح يميني مدعوم من ترمب في الانتخابات الرئاسية الكولومبية
فوز مرشح يميني مدعوم من ترمب في الانتخابات الرئاسية الكولومبية
  • 2026-06-22 02:50
ليبيا.. السجن 7 سنوات لقيادي أمني أُدين بتعذيب سجناء
ليبيا.. السجن 7 سنوات لقيادي أمني أُدين بتعذيب سجناء
  • 2026-06-22 02:18
بعد أنباء مغادرة الوفد الإيراني.. نفي أمريكي لتوقف محادثات سويسرا
بعد أنباء مغادرة الوفد الإيراني.. نفي أمريكي لتوقف محادثات سويسرا
  • 2026-06-22 02:14
تسنيم: إيران ترفض العودة للمحادثات بعد تهديدات ترمب
تسنيم: إيران ترفض العودة للمحادثات بعد تهديدات ترمب
  • 2026-06-22 01:48
ترمب: ستارمر سيستقيل بعد فشله الذريع
ترمب: ستارمر سيستقيل بعد فشله الذريع
  • 2026-06-22 01:44