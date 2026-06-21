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ضبط كميات من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري في المفرق

  • 21 حزيران 2026
  • 17:32
ضبط كميات من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري في المفرق
أرشيفية

خبرني - ضبطت كوادر الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى كميات من الدجاج النافق وغير الصالح للاستهلاك البشري داخل أحد المحال وذلك ضمن جولاتها الرقابية المستمرة على الأسواق.

وأكد رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، الدكتور محمد خلف الفايز حرص البلدية الدائم على تكثيف الرقابة الصحية من خلال كوادرها المختصة لضبط المخالفات ومنع تداول أي مواد غذائية غير صالحة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح مدير الدائرة الصحية في البلدية، خالد الشلبي أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإتلافها فورًا حسب الأصول إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأشار الشلبي إلى الجهود الميدانية المتواصلة التي يبذلها فريق المراقبين، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق وحماية صحة المواطنين.

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