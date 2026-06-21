وصول أول سفينة حاويات إلى ميناء شهيد رجائي الإيراني بعد رفع الحصار الأمريكي

خبرني - أفاد التلفزيون الإيراني بوصول أول سفينة حاويات إلى ميناء "شهيد رجائي" في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد، بعد رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

وجاء في بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية: "وصلت أول سفينة حاويات إلى ميناء شهيد رجائي".

يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، في ليلة 18 يونيو، مذكرة تفاهم تقضي بإنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير.

كما تحدد المذكرة الجداول الزمنية لرفع الحصار البحري من قبل الولايات المتحدة، واستعادة إيران للملاحة عبر مضيق هرمز.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، على أن يُسوى ملف البرنامج النووي الإيراني عبر اتفاق منفصل. وسيجري الطرفان خلال 60 يوما محادثات بشأن هذا الملف، على أن تكون النتيجة بالنسبة لطهران هي رفع العقوبات المفروضة ضدها.