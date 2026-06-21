الاردن ..المنفذ فيهم الاعدام طلبوا شرب المياه قبل التنفيذ

خبرني - شهد الاردن فجر الاحد تنفيذ احكام الاعدام بحق ستة مدانين في قضايا ارهاب ومخدرات بعد اكتساب الاحكام الصادرة بحقهم الدرجة القطعية واستكمال جميع الاجراءات الدستورية والقانونية، في خطوة تعد الاولى من نوعها منذ عام 2017، عندما نفذت المملكة احكام الاعدام بحق 15 مدانا في قضايا جنائية وارهابية.



قرارات بملايين الدنانير ورسائل حاسمة من الحكومة في الزرقاء

وجاء تنفيذ الاحكام في وقت اكدت فيه الحكومة ان هناك اكثر من 100 محكوم بعقوبة الاعدام داخل السجون الاردنية، مشيرة الى ان تنفيذ الاحكام سيجري تباعا وفقا للقانون وبعد استكمال جميع مراحل التقاضي.

كيف جرى تنفيذ احكام الاعدام داخل سجن سواقة؟

نفذت الاحكام قبيل اذان الفجر داخل مركز اصلاح وتاهيل سواقة، بحضور نائب عام محكمة امن الدولة والحاكم الاداري ومدير المركز وطبيب شرعي ومندوب عن دائرة الافتاء العام، وذلك وفقا للاجراءات القانونية المعتمدة.



وبحسب مصادر مطلعة، طلب المحكومون شرب الماء واداء الصلاة قبل تنفيذ العقوبة، فيما قام مندوب دائرة الافتاء بتلقينهم الشهادتين وحثهم على الاستغفار والتوبة.

واكدت الجهات الرسمية ان تنفيذ الاحكام جرى تحت اشراف النائب العام لمحكمة امن الدولة ووفقا لاحكام المادة 359 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية والدستورية.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان تنفيذ هذه الاحكام يمثل تطبيقا للعدالة وانصافا لارواح الشهداء الذين استشهدوا اثناء اداء واجبهم في الدفاع عن امن الاردن واستقراره، مؤكدا ان الاحكام القضائية القطعية ستنفذ تباعا وفقا للقانون.

الحكومة تتجه لتوسيع عقوبة الاعدام وتكشف تفاصيل القضايا

وفي موازاة تنفيذ الاحكام، كشف رئيس الوزراء جعفر حسان عن توجه حكومي لتعديل التشريعات بما يوسع نطاق تطبيق عقوبة الاعدام، خصوصا بحق كبار تجار ومهربي المخدرات المرتبطين بعصابات خارجية.

واكد حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في الزرقاء ان تنفيذ العقوبة يحمل رسالة واضحة لكل من يعتدي على افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية، مشددا على ان الدولة لن تتهاون مع الجرائم التي تستهدف امن الوطن ورجال الامن.



تفاصيل قضايا المدانين

وبحسب ما اعلنه المومني، شملت الاحكام المنفذة مدانين في قضية خلية السلط الارهابية التي وقعت عام 2018 وادت الى استشهاد عدد من رجال الامن، كما شملت مدانا في القضية المرتبطة باستشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح عام 2022.

كما نفذت الاحكام بحق ثلاثة مدانين في قضايا مخدرات ومقاومة رجال الامن خلال عمليات مداهمة، وهي قضايا اسفرت عن استشهاد عدد من افراد الاجهزة الامنية اثناء اداء واجبهم.

وتاتي هذه التطورات في ظل توجه رسمي نحو تشديد العقوبات المرتبطة بالارهاب والاتجار بالمخدرات والاعتداء على رجال الامن، مع تاكيد الحكومة استمرار تنفيذ الاحكام القضائية القطعية وفق احكام القانون.