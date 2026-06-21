جامعة البترا تكرم الخريجة مها الخراز لتميزها الأكاديمي والتربوي

خبرني - كرّمت جامعة البترا الخريجة الدكتورة مها إبراهيم الخراز تقديرًا لمسيرتها الأكاديمية والتربوية المتميزة. ويأتي هذا التكريم ضمن البرنامج الذي تنفذه عمادة شؤون الطلبة بجامعة البترا لتكريم خريجي الجامعة المتميزين تقديرًا لإنجازاتهم الأكاديمية والمهنية وإسهاماتهم في خدمة المجتمع.

واستقبل رئيس الجامعة بالوكالة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي الخراز في مكتبه، وسلّمها درع الجامعة التقديري، بحضور المستشار الطبي للجامعة ومدير العيادات السنية معالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، ورئيس قسم الكيمياء الدكتور عبد المنعم طويق، ومدير العلاقات العامة علاء الدين عربيات.

وتخرجت الخراز من جامعة البترا عام 2013 بتخصص الكيمياء، وكان مشروع تخرجها حول "تقنية النانو". وقالت الخراز في هذا الصدد: "تعلمنا في البترا أن الكيميائي لا يُغلَب، وتحول هذا المبدأ إلى فلسفة واجهنا بها التحديات بالمعرفة، حيث منحني مشروع التخرج فرصة خوض البحث العملي وتطوير مهارات التفكير النقدي، التي مهدت طريقي لاحقًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي والمختبرات الافتراضية".

وحصلت الباحثة على درجتي الماجستير والدكتوراه في المناهج والتدريس بتقدير امتياز من جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ونشرت أبحاثًا تخصصية في مجلات علمية محكّمة حول أثر استخدام المختبرات الافتراضية والوسائل الرقمية في بناء التفكير المنطقي لدى طلبة المدارس.

وتتولى الخراز حاليًا إدارة مدرسة وروضة "السمو التربوي"، كما عملت سابقًا معلمةً ومستشارةً أكاديمية، وحصلت على تقييم "المعلم المثالي".

وعملت الخراز خلال دراستها الجامعية في دائرة العلاقات العامة بجامعة البترا ضمن برنامج تشغيل الطلبة، وتمتلك رصيدًا من الشهادات المهنية، منها مدرب معتمد (TOT) ومشرف سلامة وصحة مهنية. وأشارت إلى أثر هذا البرنامج قائلة: "منحني البرنامج فرصة الاحتكاك المبكر بسوق العمل واكتساب خبرات جعلتني أكثر جاهزية للانطلاق في حياتي المهنية بعد التخرج، لتبدأ مسيرة نجاح تنطلق من العلم ولا تقف عند حدود الشهادة".

وأكدت الخراز استمرار علاقتها بأساتذتها وقسمها الأكاديمي لاستمداد الدعم المعرفي والنفسي، وقالت: "علاقة جامعة البترا بطلبتها لا تنتهي عند التخرج، بل تتابع نجاحاتهم وتدعمهم في مختلف المراحل. فقد كانت الجامعة بيئة صنعت الثقة والطموح والقدرة على التعلم المستمر لمواجهة المستقبل بتميز".