ما حقيقة انتقال عمر السومة إلى الفيصلي الأردني؟

خبرني - انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير إعلامية تفيد باقتراب النجم السوري عمر السومة من الانتقال إلى الفيصلي الأردني، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن المقصود هو الفيصلي السعودي.

وفي الواقع، لم يحسم السومة وجهته المقبلة حتى الآن، لكنه أكد رحيله عن نادي الحزم السعودي مع نهاية مشواره مع الفريق.

وأوضح السومة أنه سيبقى في الدوري السعودي بنسبة 75%، مرجحًا أن يكون ناديه المقبل من منطقة الرياض، الأمر الذي دفع بعض المتابعين إلى ربط اسمه بالفيصلي السعودي.

مفاوضات مع الفيصلي الأردني

في المقابل، تحدثت تقارير عن وجود مفاوضات متقدمة بين السومة والفيصلي الأردني.

وذكر موقع "وين وين" أن الفيصلي، الذي يتطلع إلى الظهور بصورة قوية في بطولة دوري أبطال آسيا 2، يستعد لتعزيز صفوفه بعدد من الصفقات المهمة.

وأشار الموقع إلى أنه، رغم السرية التي تحيط بالمفاوضات التي تجريها اللجنة المؤقتة للنادي، فقد طُرح اسم السومة بقوة للانضمام إلى "الزعيم".

واستشهد الموقع بالإعلامي القطري خالد جاسم، الذي أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن السومة يقترب من التوقيع للفيصلي الأردني، مشيرًا إلى أن اللاعب يتواجد حاليًا في قطر للمشاركة في التغطية التحليلية لمباريات كأس العالم 2026.

نجما الوحدات على رادار الفيصلي

وأضاف التقرير أن معلومات تسرّبت مؤخرًا تفيد بدخول الفيصلي في مفاوضات مع نجمي الوحدات أنس العوضات وعبدالله الفاخوري، إلى جانب نجم الحسين إربد الحالي والفيصلي السابق يوسف أبو جلبوش "صيصا"، وذلك في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.