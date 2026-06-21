الإحصاءات: إنجاز 86% من مرحلة الحصر للتعداد السكاني

خبرني - عرض مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، مستجدات تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026، ونسب الإنجاز المتحققة على مستوى المملكة.

وأكد فريحات خلال اجتماع الأحد بحضور محافظة العاصمة ياسر العدوان وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، أن أعمال المرحلة الحالية من التعداد "مرحلة الحصر" تسير وفق البرنامج الزمني المعتمد وبوتيرة متقدمة، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز الكلي لمرحلة الحصر على مستوى المملكة بلغت 86 بالمئة من السكان.

وبيّن أن نسبة إنجاز حصر المباني بلغت 87 بالمئة، فيما وصلت نسبة إنجاز البلوكات إلى 85.3 بالمئة من أصل 24058 بلوكاً على مستوى المملكة، ما يعكس مستوى الجاهزية والالتزام في تنفيذ الأعمال الميدانية.

وفي سياق متصل، كشف فريحات عن تصاعد ملحوظ في الاعتماد على الحلول الرقمية المرتبطة بالتعداد، مبيناً أن نسبة المواطنين الذين أبدوا رغبتهم في استخدام خيار "العد الذاتي" بلغت 21 بالمئة، ما يعزز كفاءة تنفيذ التعداد ويوفر خيارات مرنة للمواطنين، مبينًا ان موعد العد الفعلي سيكون في الأول من شهر تشرين الأول المقبل. وناقش الاجتماع عددا من الجوانب التنفيذية المتعلقة بسير العمل الميداني وآليات دعم الفرق العاملة، وتأكيد أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والمحلية لضمان إنجاح هذا المشروع الوطني.

من جهته، أكد العدوان أهمية التعداد العام للسكان والمساكن باعتباره أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية الذي يوفر بيانات دقيقة لدعم صناعة القرار ورسم السياسات التنموية، مشيداً بالجهود التي تبذلها دائرة الإحصاءات العامة والفرق الميدانية العاملة في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تنسيقية تنفذها دائرة الإحصاءات العامة مع المحافظات والجهات الشريكة، بهدف متابعة سير الأعمال وتعزيز الاستعدادات للمرحلة المقبلة وصولاً إلى تنفيذ التعداد وفق أعلى معايير الجودة والدقة.