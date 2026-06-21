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استطلاع: الإسرائيليون يعتقدون بانتصار إيران في الحرب

  • 21 حزيران 2026
  • 14:52
استطلاع الإسرائيليون يعتقدون بانتصار إيران في الحرب

خبرني  - أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن إيران خرجت أقوى من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقدّم الاستطلاع، الذي شمل 3644 مشاركا وأجرته الجامعة العبرية في القدس بالتعاون مع معهد "أغام" في الفترة من 17 إلى 20 يونيو/حزيران، صورة واضحة للرأي العام في أعقاب الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وأفاد 92.1% من المشاركين في الاستطلاع بأن إيران ربحت أو استفادت أكثر من الصراع، بينما شعر 82.9% بأن أمن إسرائيل على المدى الطويل قد تضرر.

ووجد الاستطلاع أنه حتى بين الناخبين المؤيدين للكتلة اليمينية، القاعدة الانتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتقد 93.1% أن إيران انتصرت.

وكانت معارضة الاتفاق الأمريكي الإيراني واسعة النطاق، حيث عارضه 63.2% من المشاركين في الاستطلاع مقابل 12.1% فقط أيدوه.

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