28 مليون دولار.. الابن الوحيد للمغني ليام باين يرث والده

خبرني - قررت محكمة لندن العليا أن بير الابن الوحيد البالغ 8 سنوات للمغني البريطاني الراحل ليام باين سيرث ثروته كاملة وتقدر بحوالي 27.8 مليون دولار.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن وثائق الميراث المقدمة إلى محكمة لندن العليا، أن الابن الوحيد للمغني باين عضو فرقة "ون دايركشن"، الذي توفي إثر سقوطه من شرفة فندق في بوينس آيرس عام 2024، سيرث ثروته بالكامل والتي تقدر بنحو 21 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا للصحيفة، تقدر الوثائق ثروة المغني الراحل بأقل بمقدار 2.3 مليون جنيه (حوالي 3 ملايين دولار) عما كانت عليه في مايو 2025.

وكما كتبت الصحيفة، في عام 2025، تم تعيين والدة بير، المغنية شيريل توييدي (التي لم تكن متزوجة أو شريكة للمغني)، والمحامي ريتشارد براي، كمديرين لممتلكات الراحل. وتذكر الصحيفة أن المحكمة أصدرت الآن وثيقة تسمح باستخدام الثروة لصالح ابن المغني حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره.

وهذا يعني أن جزءا من المبلغ قد يُنفق حاليا على الطفل، بينما يجب تحويل الباقي إلى صندوق ائتماني حتى يبلغ بير الثامنة عشرة، حسبما تضيف الصحيفة.

تُوفي ليام باين إثر سقوطه من الطابق الثالث في فندق بمنطقة باليرمو في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في أكتوبر 2024. وأصيب عند السقوط بكسر في قاعدة الجمجمة، ولم يكن من الممكن إنقاذه. ويُعتقد أن باين كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول. ورحل دون ترك وصية.