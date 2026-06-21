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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء مناورات عسكرية جديدة

  • 21 حزيران 2026
  • 14:29
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء مناورات عسكرية جديدة

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، بدء مناورات عسكرية في مدينة يافا، بالتزامن مع استمرار عدوانه على قطاع غزة، والتصعيد العسكري في جنوب لبنان، وفي وقت تشهد فيه سويسرا انطلاق محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لبحث سبل إنهاء الحرب.

وقال الجيش، في بيان، إن مناورات عسكرية في محيط منطقة يافا بدأت الأحد، ومن المتوقع أن تنتهي صباح الثلاثاء.

وأوضح الجيش أن المناورات ستشهد تحركات مكثفة لقوات الأمن والمركبات، لافتا إلى أنه تم التخطيط لها مسبقا كجزء من برنامج التدريبات لعام 2026.

ولم يشر الجيش إلى طبيعة هذه المناورات، كما لم يورد تفاصيل إضافية.

وعادة يجري الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية دورية سنوية، إلا أن وتيرتها تعززت خلال أكثر من عامين بالتزامن مع عدوانه المستمر على 6 جبهات عربية وإسلامية وهي قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن وإيران.

وتتزامن المناورات مع انتقادات داخلية إسرائيلية للتفاهم الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب، الذي تم التوصل إليه بوساطة باكستانية ودخل حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران الجاري، ويهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

كما تأتي بالتزامن مع محادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي انطلقت في منتجع بورغنشتوك السويسري اليوم الأحد.

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