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وكالة: مضيق هرمز لن يفتح قبل احترام وقف إطلاق النار في لبنان

  • 21 حزيران 2026
  • 14:26
وكالة مضيق هرمز لن يفتح قبل احترام وقف إطلاق النار في لبنان

خبرني - ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن مصدر قريب من فريق التفاوض الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما دام عدم احترام وقف إطلاق النار في لبنان مستمرا.

وأضاف المصدر أن الممر المائي سيظل مغلقا أيضا إلى أن تصدر الإعفاءات التي تسمح ببيع النفط الإيراني.

وأكّدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن الوضع في لبنان حيث تدور مواجهة بين إسرائيل وحزب الله، سيكون "الموضوع الرئيس" للمباحثات مع الولايات المتحدة التي تعقد في سويسرا الأحد، في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث إسماعيل بقائي "يواصل النظام الصهيوني انتهاك التزامه في لبنان، هذه المسألة ستكون الموضوع الرئيس في مباحثات اليوم"، بحسب مقطع فيديو وزعته وكالة إرنا.

أضاف "على جدول الأعمال كذلك مسألة توفير أصول إيران المجمّدة أو المقيّدة، إضافة إلى بحث مرتبط بإصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط الإيراني".

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