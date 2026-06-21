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المومني : حكم الإعدام سينفذ على مجموعات اخرى تباعا

  • 21 حزيران 2026
  • 14:21
المومني حكم الإعدام سينفذ على مجموعات اخرى تباعا

خبرني -  كشق الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام على مجموعات اخرى تباعا.

وقال المومني، إن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب والإتجار بالمخدرات، بعد استكمال جميع مراحل التقاضي واكتساب الأحكام الدرجة القطعية، والذي تم اليوم الأحد، يجسد سيادة القانون ويحقق العدالة لأرواح الشهداء من أبناء قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية الباسلة الذين قضوا أثناء أدائهم واجبهم في حماية الوطن والمواطنين وضحوا بحياتهم دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره.

وكان كشف رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن الحكومة ستعمل على تعديل القانون لضمان تطبيق عقوبة الإعدام بشكل واسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية.

وقال حسان خلال جلسة الوزراء التي عقدت في محافظة الزرقاء اليوم الأحد، إن الحكومة ستتابع مع أعضاء مجلس الأمَّة الأعيان والنوَّاب هذا الموضوع.

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