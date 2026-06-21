تخصيص 3 مواقع لعرض مباراة الأردن والجزائر في جرش الأثرية لدعم النشامى

خبرني - قال محافظ جرش مالك خريسات، الأحد، إنه جرى تخصيص 3 مواقع في محافظة جرش لعرض مباراة المنتخب الوطني الأردني والمنتخب الجزائري، وهي المدرج الجنوبي، والساحة البيضاوية، والمدرج الشمالي داخل المدينة الأثرية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسّان.

وأضاف خريسات، أنّ المحافظة جهزت المواقع الثلاثة بشاشات عرض لمتابعة المباراة، مبيناً أنه سيتم تخصيص حافلات لنقل المواطنين إلى موقع العرض في المدينة الأثرية.

وأوضح أن اختيار المدينة الأثرية كأحد مواقع عرض المباراة جاء أيضاً بهدف الترويج السياحي للموقع الأثري في جرش، وإتاحة الفرصة أمام الزوار والمواطنين للتعرف إلى المعالم التاريخية التي تزخر بها المحافظة، إلى جانب توفير أجواء مناسبة لمتابعة المباراة.

وأضاف خريسات أنه تم التنسيق مع مديرية شرطة جرش وقسم السير لتسهيل حركة المواطنين من الموقع الأثري وإليه، وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية مندوبين عن البلديات ومجلس الخدمات المشتركة والأجهزة الأمنية، موضحاً أن الموقع الأثري جاهز لاستقبال الجماهير ومتابعة المباراة.

من جهته، أوضح رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين أن البلدية تعمل على تأمين الجوانب التنظيمية واللوجستية من خلال الأقسام المعنية، وأن الترويج للفعالية سيتم عبر دائرة الإعلام والتواصل المجتمعي، داعياً إلى تكاتف الجهود وحشدها دعماً للنشامى في هذا الإنجاز العالمي.

وأشار النائب حمزة الحوامدة إلى أنه سيتم الاستعانة بالأدلّاء السياحيين داخل الموقع الأثري للترويج للمدينة الأثرية وبث رسائل تعريفية بمختلف اللغات، دعماً للمنتخب الوطني وتعزيزاً للحركة السياحية في المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى المحافظة بحضور مديري الدوائر في المحافظة، ورؤساء لجان البلديات، ورؤساء الأندية الرياضية، ونائب مدير شرطة جرش، وعدد من نواب المحافظة.