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عمر العبداللات يحيي حفلا في سان فرانسيسكو دعما للنشامى

  • 21 حزيران 2026
  • 14:09
عمر العبداللات يحيي حفلا في سان فرانسيسكو دعما للنشامى

خبرني  - أحيا "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات حفلاً فنياً جماهيرياً على أحد أبرز المسارح العالمية في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين، وأصحاب السمو الأمراء والأميرات، والسفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة، وطاقم السفارة، وأصحاب السعادة، وطاقم الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولاعبي المنتخب الوطني، وبمشاركة آلاف الأردنيين من أبناء الجالية الأردنية والجالية العربية، دعماً ومؤازرةً للنشامى قبل مشاركتهم في كأس العالم 2026.

وشهد الحفل حضوراً استثنائياً، إذ امتلأ المسرح عن آخره، فيما اكتظت المنطقة المحيطة به بالجمهور الأردني والعربي المحب للفنان عمر العبداللات، الذي لم يتمكن كثيرون منه من دخول الحفل بعد نفاد جميع التذاكر قبل أكثر من أسبوعين من موعده.

ووعد العبداللات جمهوره بإقامة حفل آخر في مدينة دالاس يوم 26 حزيران/ يونيو الجاري، قبيل مباراة المنتخب الأردني أمام نظيره الأرجنتيني.

وردد الحضور أغاني العبداللات الوطنية والأغاني الخاصة بالمنتخب الأردني عن ظهر قلب، وسط تفاعل جماهيري لافت، في ليلة أردنية بامتياز جسدت روح الانتماء والوحدة والفخر بالوطن، وعكست عمق الروابط بين أبناء الجالية الأردنية والجالية العربية، ورسخت صورة الأردن المشرقة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية.

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