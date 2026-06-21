الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان طرودا غذائية شرق مدينة غزة

خبرني - وزعت الحملة الأردنية، الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طرودا غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في مخيم آل خضير بمنطقة أبو حلاوة شرق مدينة غزة، استجابة لمناشدة إنسانية أطلقها أهالي المخيم في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية.

وشملت المساعدات مواد غذائية أساسية تلبي احتياجات العائلات المستفيدة، حيث جرى توزيعها وفق آليات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الاستجابة المباشرة للمناشدات الإنسانية الواردة من المناطق المتضررة، مشددين على مواصلة تنفيذ البرامج الإغاثية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة في قطاع غزة.

وتواصل الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ برامج إغاثية متنوعة في مجالات الأمن الغذائي والمياه والإيواء والدعم الإنساني، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.