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كاتس: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان

  • 21 حزيران 2026
  • 14:04
كاتس لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان
إسرائيل دمرت مناطق واسعة من جنوب لبنان

خبرني - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من "المنطقة الأمنية" في لبنان، مشدداً على أن قوات الجيش ستواصل عملها ضد ما وصفه بالتهديدات القادمة من الأراضي اللبنانية.

وقال كاتس إن اتفاق وقف إطلاق النار يسمح ببقاء القوات الإسرائيلية في جميع مواقعها داخل المنطقة الأمنية في لبنان، معتبراً أن ذلك يوفر الحماية لسكان شمال إسرائيل.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لم ولن يخضع لأي قيود تمنعه من العمل على إزالة التهديدات في لبنان، مؤكداً أن الانسحاب من المنطقة الأمنية "غير مطروح"، وأن إسرائيل ستبقي قواتها هناك.

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