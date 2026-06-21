يزيد ابو ليلى لوالده : يابا .. سنقدم شيئا فوق طاقتنا

خبرني - اكد معين ابو ليلى، والد حارس المنتخب الاردني يزيد ابو ليلى، ان التواصل مع نجله مستمر بشكل يومي خلال مشاركة النشامى في كاس العالم 2026، مشيرا الى ان الاسرة تحرص على نقل رسائل الدعم والمؤازرة التي يتلقاها من الاردنيين في مختلف انحاء العالم.

واضاف في تصريح اذاعي ان الاصدقاء والمقربين يواصلون ارسال رسائل التشجيع والدعم لنجله، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الحالة المعنوية للاعبين ويمنحهم دافعا اضافيا قبل المباريات المهمة.



وكشف ابو ليلى جانبا من حديثه مع نجله، حيث قال له يزيد: "يابا.. راح نقدم شيء فوق طاقتنا ان شاء الله"، في اشارة الى حجم الاصرار لدى لاعبي المنتخب على تقديم افضل ما لديهم خلال مشاركتهم في البطولة.

واكد والد الحارس انه يوجه دائما رسالة لنجله بان الاردن يقف خلف المنتخب الوطني بالكامل، وينتظر منهم تقديم اداء يليق بطموحات الجماهير، مشددا على اهمية التكاتف واللعب بروح الفريق الواحد داخل الملعب.



كما وجه الشكر للجماهير الاردنية ووسائل الاعلام على الدعم المستمر ليزيد ابو ليلى وباقي لاعبي المنتخب، موضحا ان هذا الدعم يشكل حافزا كبيرا في مشوار النشامى خلال المونديال.