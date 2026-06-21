وصل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الأحد، إلى سويسرا حيث يتوقع أن تبدأ جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وقد حطت طائرة جاي دي فانس في قاعدة إيمن الجوية قرب لوسيرن بوسط سويسرا في الساعة (3:59 توقيت غرينتش)، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه.

وكان وفد التفاوض الإيراني قد وصل إلى سويسرا كذلك في وقت متأخر من مساء السبت لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في منتجع بورغنشتوك بشأن التوصل إلى اتفاق يشمل خصوصاً برنامج إيران النووي والعقوبات المرتبطة به.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية على منصة إكس "نرحب بوصول الوفد الإيراني إلى سويسرا"، مضيفة أن المحادثات تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية أيضاً أن وفد طهران وصل إلى سويسرا لبدء المحادثات.

وفي سياق ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف والمشير عاصم منير غادرا إلى منتجع بورغنشتوك في سويسرا للمشاركة في المحادثات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكدت الوزارة في بيان أن باكستان ستواصل دعم تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين طهران وواشنطن، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع مسار التهدئة.

وأضافت أن رئيس الوزراء الباكستاني من المتوقع أن يعقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة على هامش المحادثات، لبحث التطورات ذات الاهتمام المشترك ومتابعة الجهود الدبلوماسية المرتبطة بتنفيذ الاتفاق.