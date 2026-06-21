في إحدى زوايا مدينة هرات الأفغانية، داخل قلعة المدينة التاريخية المعروفة بـ "قلعة اختيار الدين"، كانت مجموعة من النساء منشغلات بأعمالهن الفنية، وكانت حولهن نماذج من إبداعاتهن، أوانٍ فخارية صُنعت بإتقان شديد وزُينت بشكل جميل، وعلى مدخل هذا المكان لافتة تحمل اسم معرض "خټین زر" أو (الذهب الطيني).

ويعكس اسم المعرض أن هؤلاء الفتيات، رغم القيود التي تفرضها حكومة طالبان، يحاولن تحويل التراب إلى ذهب عبر عملهن اليدوي، وهو ما يبرر أيضاً اختيار هذا الاسم لمعرضهن.

في قلب هذه المجموعة كانت تجلس شابة تبدو مختلفة عن الأخريات وأكثر انشغالاً، كانت أمامها صفحات مكتوبة بآيات من القرآن الكريم، وإلى جانبها عشرات الصفحات الكبيرة وأدوات الخط اليدوي على الطاولة.

وُلدت نكیتا دراني في هرات وتلقت تعليمها فيها. وقالت لبي بي سي: "أمارس فن الخط، وأكتب القرآن الكريم يدوياً مع ترجمته إلى لغة البشتو"، وقد أنجزت دراني كتابة أجزاء مختلفة من القرآن الكريم على أوراق كبيرة، وتخصص عدة ساعات يومياً لهذا العمل، وتضيف: "في السابق كنا نكتب القرآن الكريم بشكل جماعي، أما الآن فأقوم بذلك بمفردي مع الترجمة البشتوية، وهذا هو أكبر طموح في حياتي".

وتشير إلى أن فن الخط العربي متجذر بقوة في هرات، وهو ما شجعها على تعلم هذا الفن منذ سنوات، وتقول: "تعلمت كتابة القرآن الكريم بخط اليد قبل عشر سنوات عندما كان عمري 15 عاماً فقط، وكان أستاذي هو الخطاط المعروف في هرات مير ولي أحمد، الذي علمني هذه المهارة".

ورغم أن اللغة الدارية تُدرّس في معظم مدارس هرات، فقد خصصت دراني وقتاً لتعلم الأدب البشتوني، وهو ما يساعدها اليوم في كتابة ترجمة القرآن الكريم إلى البشتو.

ويعود تاريخ فن الخط في هرات إلى أكثر من ألف عام، إذ ازدهر منذ عهد الدولة التيمورية، ولا يزال حتى اليوم واحداً من الفنون الراسخة في المدينة، حيث يحافظ عدد من الخطاطين البارعين على استمراريته.

وتُعد جمعية خطاطي هرات مركزاً لتجمع هؤلاء الفنانين، كما تمثل مساحة لتشجيع الأجيال الجديدة على تعلم هذا الفن.