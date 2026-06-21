أبرز تصريحات جعفر حسان من الزرقاء

خبرني - رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء: “نجتمع اليوم في أجواء فخر واعتزاز بمنتخب النشامى الذي رفع راية الأردن عالياً في المحافل الدولية، ونتمنى له المزيد من التوفيق، فنحن فخورون بكل لاعب فيه”.

وأضاف رئيس الوزراء: “نعتز بكل أردني أسهم في تشريف الوطن ورفع اسمه وصورته في بطولة كأس العالم، فهم مصدر فخر لنا جميعاً”.

وأشار إلى أن مسيرة المنتخب الوطني تأتي ضمن مشهد وطني كبير تحقق بفضل الدعم المتواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤكداً أن هذا الدعم كان له الدور الأبرز في الوصول إلى هذه المرحلة.

وفي الشأن التنموي، أوضح أن محافظة الزرقاء تشهد برنامجاً تنفيذياً تنموياً بقيمة تتجاوز 800 مليون دينار خلال ثلاث سنوات، في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه برنامج طموح يقوم على شراكة بين الحكومة وممثلي المحافظة، مع التزام حكومي بمتابعة التنفيذ ضمن المدد المحددة.

وبيّن أن قطاعات الصحة والتعليم والنقل العام تمثل أولويات خدمية أساسية في الزرقاء، انسجاماً مع التوجيهات الملكية خلال زيارة جلالة الملك الأخيرة للمحافظة، إلى جانب التركيز على قطاعي الصناعة والتشغيل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية.

وأضاف أن الرؤية التنموية للمحافظة تتضمن 155 مشروعاً، تم إنجاز 75 منها بالكامل، وبنسبة إنجاز عامة بلغت 77%، فيما يجري العمل على استكمال بقية المشاريع.

وأشار إلى أنه زار أكثر من 18 موقعاً في المحافظة، وهناك خطط لمشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.

وفي قطاع الصحة، أكد أن تنفيذ المبنى الجديد لمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة يعد أولوية، وقد بدأت أعماله التمهيدية، على أن يُنجز خلال ثلاث سنوات بكلفة 9 ملايين دينار.

وفي التعليم، أشار إلى إنجاز أربع مدارس جديدة بكلفة 10 ملايين دينار، والعمل على إنشاء سبع مدارس كبيرة بكلفة 15 مليون دينار، إضافة إلى 500 غرفة صفية وصيانة أكثر من 25 مدرسة.

ولفت إلى أن الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء نقل أكثر من 15 مليون راكب منذ تشغيله، مع خطط لتوسيعه ليصل إلى الجامعة الهاشمية خلال الأشهر المقبلة.

وفي القطاع الصناعي، أشار إلى أن المدينة الصناعية الجديدة في الزرقاء تمثل أكبر مدينة صناعية وأول مدينة صناعية خضراء في المملكة، وسيتم تطويرها على مراحل لاستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

كما أعلن عن إحالة عطاء تزويد المدينة الصناعية بالغاز الطبيعي، تمهيداً لتسريع تشغيلها وجذب الاستثمارات.

وأكد أن المشاريع الاستراتيجية سيكون لها أثر مباشر على الاقتصاد وفرص العمل في مختلف المحافظات، مشدداً على أهمية تأهيل الكوادر الوطنية عبر التدريب المهني.

وفي الجانب الاقتصادي، أعرب عن تفاؤله بمسار النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات رغم التحديات الإقليمية، مشيراً إلى تحسن الصادرات والسوق المالي والقدرة على احتواء التضخم مقارنة بدول أخرى.

وأوضح أن قرار زيادة الرواتب جاء كخطوة ضرورية ضمن الإمكانات المتاحة، إلى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وفي الشأن الأمني، شدد على أن الاعتداء على رجال الأمن والقوات المسلحة خط أحمر، مؤكداً تطبيق القانون دون تهاون.

واختتم بالتأكيد على أن تنفيذ عقوبة الإعدام يمثل رسالة رادعة، مع التوجه لمراجعة التشريعات المتعلقة بجرائم المخدرات بما يضمن حماية المجتمع وتعزيز سيادة القانون.