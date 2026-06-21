ماذا قال نجل الشهيد الدلابيح عقب إعدام قاتل والده؟

خبرني - نشر محمد نجل الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح اليوم الأحد تعليقاً على تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل ابنه والده جاء فيه:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله الذي يُحقّ الحق بكلماته ويقهر أهل الغدر والعدوان.

نمْ قرير العين يا والدي.. فالبشرى اليوم ترفرف حول روحك الطاهرة، ونزفّ إليك في عليائك خبر القصاص العادل؛ فقد اقتصّت العدالة الشامخة ممن حرمنا من وجودك بيننا، وانتزعك من دنيانا بغدره.

نستهل هذا اليوم بنبأ تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي المجرم الذي اغتال جسدك الطاهر بأبشع صور الغدر والجبن؛ والدي البطل الذي ضحّى بدمه الزكي فداءً لثرى هذا الوطن الغالي، وأدى واجبه المقدّس بكل شرف، وأمانة، وإخلاص حتى آخر رمق من حياته المشرفة.

لقد كنت بالأمس بيننا منارة فخر، واليوم أنت في جنان الخلد بإذن الله عند ربٍ كريمٍ عظيم. نسأل الله العلي القدير أن يتغمدك بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرفع درجاتك في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يجزيك عن وطنك وأهلك خير الجزاء وأوفاه.

كما وأتوجه بخالص الشكر وعظيم العرفان إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى سمو ولي العهد الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى قضائنا الأردني العادل الشامخ الذي اقتصّ للحق، ونفذ حكم العدالة بحق المجرم الخائن الغدار وأخذ بحقّ دمائنا بكل نزاهة وقوة.

رحم الله والدي الشهيد البطل، وأسكنه فسيح جناته، وحفظ الله الأردن العظيم قيادةً وشعباً، وأدام على وطننا الأشم نعمة الأمن، والأمان، والاستقرار.