*
الاحد: 21 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إيران: ملف لبنان أولوية في مباحثاتنا مع واشنطن في سويسرا

  • 21 حزيران 2026
  • 12:52
إيران ملف لبنان أولوية في مباحثاتنا مع واشنطن في سويسرا

خبرني - أكّدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن الوضع في لبنان حيث تدور مواجهة بين إسرائيل وحزب الله، سيكون "الموضوع الرئيس" للمباحثات مع الولايات المتحدة التي تعقد في سويسرا الأحد، في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث إسماعيل بقائي "يواصل النظام الصهيوني انتهاك التزامه في لبنان، هذه المسألة ستكون الموضوع الرئيس في مباحثات اليوم"، بحسب مقطع فيديو وزعته وكالة إرنا.

أضاف "على جدول الأعمال كذلك مسألة توفير أصول إيران المجمّدة أو المقيّدة، إضافة إلى بحث مرتبط بإصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط الإيراني".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ترمب: أقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع
ترمب: أقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع
  • 2026-06-21 17:40
وصول أول سفينة حاويات إلى ميناء شهيد رجائي الإيراني بعد رفع الحصار الأمريكي
وصول أول سفينة حاويات إلى ميناء شهيد رجائي الإيراني بعد رفع الحصار الأمريكي
  • 2026-06-21 16:39
ترمب يعلق بسخرية على مذكرة التفاهم مع إيران
ترمب يعلق بسخرية على مذكرة التفاهم مع إيران
  • 2026-06-21 16:25
اكتشاف مجرة جديدة يحل جزءاً من لغز علمي ملحمي
اكتشاف مجرة جديدة يحل جزءاً من لغز علمي ملحمي
  • 2026-06-21 15:57
استطلاع: الإسرائيليون يعتقدون بانتصار إيران في الحرب
استطلاع: الإسرائيليون يعتقدون بانتصار إيران في الحرب
  • 2026-06-21 14:52
بدء مفاوضات أميركية إيرانية في سويسرا بمشاركة قطر وباكستان
بدء مفاوضات أميركية إيرانية في سويسرا بمشاركة قطر وباكستان
  • 2026-06-21 14:46