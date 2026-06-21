Grasen ترسم ملامح مستقبل التنقل الكهربائي في الأردن عبر شراكة استراتيجية معVolta Charge

خبرني - الأردن ضمن توجهات دعم البنية التحتية للمركبات الكهربائية وتوسيع شبكة خدمات الشحن في المملكة، وقّعت الشركة الوطنية العربية للسيارات، الوكيل الحصري لحلول شحن المركبات الكهربائية من العلامة العالمية Grasen في الأردن، اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة Volta Charge، بهدف تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على حلول النقل المستدام.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركة الوطنية العربية للسيارات بتزويد محطة Volta Charge الجديدة في منطقة عبدون بأحدث حلول الشحن السريع وعالي القدرة من Grasen، ضمن مشروع متكامل يهدف إلى توفير تجربة شحن متطورة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والخدمات المساندة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.

حيث وقع الاتفاقية عن Grasen محمد عليان، الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقعها عن Volta Charge طارق خليفة، رئيس مجلس الإدارة.

كما تنص الاتفاقية على اعتماد الشركة الوطنية العربية للسيارات مزوداً رئيسياً لحلول وتقنيات الشحن من Grasen لصالح Volta Charge، بما يدعم خططها التوسعية المستقبلية ويعزز قدرتها على تقديم خدمات متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتشمل الشراكة كذلك التعاون في تطوير مشاريع مستقبلية تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي المركبات الكهربائية، وتبادل الخبرات الفنية، واستكشاف فرص جديدة في مجالات الطاقة الذكية والبنية التحتية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب مدير المبيعات والعمليات في Grasen، محمد غبس، أن الشراكة تعكس التزام الشركة بتقديم حلول شحن عالية الاعتمادية والكفاءة التشغيلية، بما يضمن استمرارية الخدمة وتعزيز تجربة المستخدم، ويسهم في دعم نمو منظومة التنقل الكهربائي في الأردن.

وأكدت الشركتان أن هذه الاتفاقية تنسجم مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتبني حلول الطاقة النظيفة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع التنقل الكهربائي في الأردن، من خلال توفير بنية تحتية حديثة ومتطورة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

