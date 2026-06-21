تشغيل خط نقل مباشر بين جرش والبلقاء ومدينة الحسين الطبية غدًا

خبرني - دعت هيئة تنظيم النقل البري، المواطنين للاستفادة من خدمة النقل العام المباشرة بين محافظتي جرش والبلقاء ومدينة الحسين الطبية التي ستنطلق اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وسيتم تشغيل الخدمة عبر شركتي تنظيم الدور المعتمدتين على خطي (جرش – عمّان) و(السلط – عمّان)، حيث تم تخصيص 4 حافلات متوسطة لكل مسار، بمعدل 16 رحلة يومية لكل خط، وذلك ضمن ساعات عمل تبدأ من 7 صباحا وتستمر حتى 7 مساء، لضمان وتيرة منتظمة ومستمرة.

يذكر أن هذه الحافلات مزودة بالأصل بأنظمة النقل الإلكترونية، بما يشمل أنظمة الدفع الإلكتروني وكاميرات مراقبة تضمن أعلى معايير السلامة للركاب.

وتؤكد الهيئة أن هذا الربط المباشر يندرج ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتطوير خدمات نقل عام آمنة وعالية الجودة في جميع محافظات المملكة.